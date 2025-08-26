"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Kâinat yüzünde bir sikke-i vahdet var

Risale-i Nur'dan
26 Ağustos 2025, Salı
Otuzuncu Lem’a’nın Dördüncü Nüktesi

"De ki: O Allah birdir. (İhlâs Suresi: 1)" ayetinin bir nüktesini ve Vahid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir İsm-i A’zam veya İsm-i A’zam’ın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi, Şevval-i Şerif’te Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. O cilve-i a’zamın tafsilâtını Risale-i Nur’a havale edip, burada muhtasar yedi işaretle, ism-i Ferd’in tecellî-i a’zamıyla gösterdiği tevhid-i hakikîyi gayet muhtasar beyan edeceğiz.

BİRİNCİ İŞARET

Ferd İsm-i A’zam’ı, a’zamî bir tecellî ile kâinatın heyet-i mecmuasına ve her bir nev’ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu, Yirmi İkinci Söz ile Otuz Üçüncü Mektub tafsilen göstermişlerdir. Burada, yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz.

Birinci Sikke: Ferdiyet cilvesi, kâinat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kâinatı tecezzi kabul etmez bir küll hükmüne getirmiştir. Bütün kâinata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz’üne hakikî mâlik olamaz. O sikke de şudur: 

Kâinatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüd, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücud teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi, birbirinden kabil-i tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zabtedemez.

İşte kâinatın simasındaki bu teavün, tesanüd, tecâvüb, teânuk, pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir.

İkinci Sikke: Zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i ehadiyet ve sikke-i vahdaniyet ism-i Ferd’in cilvesiyle görünüyor ki, küre-i arzın yüzünde bütün zîhayatı bütün efradıyla ve ahval ve şuunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icad etmeyen bir zat icad cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikke de şudur: 

(Devamı var)

Lem'alar,

30. Lem'a,  s. 614

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

    Yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı: 2 personelin sağlık durumu iyi

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül'de

    İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yaralılar var!

    Vatandaş, dökülenleri topluyor

    Suriye’de sıkıntılar bitmedi

    Serin ve yağışlı havalar geliyor

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz

    Kıyafette dayatma olmasın

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

    Ahir zamanda tamirat olur mu?

    Erken seçim sandığı gelsin

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

    Balıkesir'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

    Galatasaray 3'te 3 yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...
    Genel

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.