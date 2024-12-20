"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Nev-i beşerin de bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah

Risale-i Nur'dan
20 Aralık 2024, Cuma
Madem meylü’l-istikmal (tekâmül meyli) kâinatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten dercedilmiş, elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâm’da nev-i beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah...

Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakkî içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir, bazen tedennî içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umûmî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz.

Dersin başında, “Bir buçuk bürhanı davamıza şahit göstereceğiz” demiştik. Şimdi bir bürhan mücmelen bitti. O davanın yarı bürhanı da şudur ki:

Fenlerin casus gibi tetkikatıyla ve hadsiz tecrübelerle sabit olmuş ki kâinatın nizamında galib-i mutlak ve maksud-u bizzat ve Sâni-i Zülcelâl’in hakikî maksatları, hayır ve hüsün ve güzellik ve mükemmeliyettir. Çünkü kâinata ait fenlerden her bir fen, küllî kaideleriyle bahsettiği nev ve taifede öyle bir intizam ve mükemmeliyet gösteriyor ki ondan daha mükemmel, akıl bulamıyor. Meselâ, tıbba ait teşrih-i beden-i insanî fenni ve kozmoğrafyaya tâbi Manzume-i Şemsiye fenni, nebatat ve hayvanata ait fenler gibi bütün fenlerin her birisi, küllî kaideleriyle o bahsettiği kısımda Sâni-i Zülcelâl’in o nevideki nizamında mu’cizat-ı kudretini ve hikmetini ve “O yarattığı her şeyi en güzel yapandır. (Secde Suresi: 7)” hakikatini gösteriyor.

Hem istikra-i tamme ve tecrübe-i umûmî gösteriyor, netice veriyor ki şer, kubuh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-i kâinatta cüz’îdir, maksud değil, tebeîdir ve dolayısıyladır. Yani, meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere inkılâb etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkate girmiş. Şer, hatta şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz’î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kâinatta halk edilmiş.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 246

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil.

dercedilmek: konmuş olmak.

fıtrat-ı beşeriye: insanlığın fıtratı, yaratılışı.

hatiat: hatalar, kusurlar.

hatt-ı müstakim: doğru çizgi, düz çizgi.

istikra-i tamme: gözlem, deney ve incelemeler neticesinde elde edilen sağlam ve geçerli sonuç, tümevarım.

kubuh: çirkinlik.

küre-i arz: yer küre, dünya.

mebde: başlangıç.

meylü’l-istikmal: bir şeyin kemâle/olgunluğa erme istek ve arzusu.

münteha: nihayet, son.

sulh-u umûmî: umûmî barış, dünya barışı.

tedennî: gerileme, alçalma.

tekâmül: kemâle erme, olgunlaşma.

terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.

teşrih-i beden-i insanî fenni: insan bedenini açıp yapısını, doku ve organlarını inceleyen bilim dalı.

vâhid-i kıyasî: karşılaştırma birimi, ölçüt, ölçü birimi.

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlâç yokluğu halk sağlığını tehdit ediyor

    Netanyahu savaş suçlusu

    Maaşlar açlık sınırının altında

    İsrail'in Suriye'ye yönelik işgal adımları "geçici"ymiş!

    2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun göç hareketliliği yaşanıyor

    Manz şirketi iflas başvurusunda bulunacak

    Güleçyüz tahliye oldu

    10 yılda 70 bin düzensiz göçmen öldü

    Rus komutanın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını Kiev yönetimi organize etti

    Azerbaycan, Ermenistan'la 2 maddede mutabakat sağlayamadı

    BM: Yeni bir Suriye için çok fazla umut var

    BM: Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı - Tarihî fırsat iyi değerlendirilmeli

    Gençlerin beşte biri, ne eğitimde ne istihdamda

    Obez olarak yaşlanıyoruz - Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı - Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor

    'Gazze’de ateşkes Trump’a ayarlı'

    İsrail Gazze’den çıkmayacak

    Bir tarafta israf bir tarafta fakirlik

    'Uzun Covid olanlar hâlâ zorluk yaşıyor'

    Kalp hastalıklarını 4 dakikada tespit ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ferd, 100 dâhi derecesinde de olsa mağlup olur!
    Cevher İLHAN

    Suriye’de yeni iç savaş tefrikası
    Genel

    Maaşlar açlık sınırının altında
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nur ve talebeleri (4)
    Hasan GÜNEŞ

    Yıkılan BAAS rejimi, Suriye’nin geleceği ve demokrasi
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasî geniş daireleri takip etmek
    İbrahim ERSOYLU

    Suriye ve Suriyelilerin dramı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.