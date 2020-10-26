"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Risale-i Nur dersleri, fesat ve ihtilâllerin önünü keser

Risale-i Nur'dan
26 Ekim 2020, Pazartesi
Risale-i Nur’un dersleri, dünyaya baktığı vakit bütün kuvvetleriyle asayişin temellerini muhafaza etmek, korumak ve fesat ve ihtilâllerin önünü kesmek olmasından...

Ankara’da bulunan Emniyet-i Umumiye Müdürü Bey’e

Yirmi senedir gayr-i resmî, hem haps-i münferid, hem tecrid-i mutlak içinde bulunduğu ve sebepsiz evham yüzünden emsalsiz tazyik gördüğü halde sükût eden bir bîçare ile resmî değil, hakikî ve ciddî görüşmek istersen, az sizinle konuşacağım.

Evvelâ: İki sene, iki mahkeme, yirmi sene hayatımın eserlerini, mektuplarını tetkikten sonra, idare ve asayiş aleyhinde hiçbir madde bulunmadığına ve bulmadıklarına delil, mahrem ve gayr-i mahrem bütün kitaplarımı beraetimle beraber iade etmeleri cerh edilmez bir hüccettir, bir seneddir.

Yirmi seneden evvelki hayatım ise, bu vatan ve millet lehinde fedakârâne sarf olunduğuna delil, eski Harb-i Umûmî’de gönüllü alay kumandanı olarak Başkumandanın takdiratı altında hizmetlerimle ve harekât-ı milliyede fevkalâde hizmetimi Ankara’daki hükûmet reisleri takdirle ve Meclis-i Mebusan beni orada görmekle alkışlamasıdır. Demek bu yirmi senede bana verilen azap, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir muameledir. Bu yirmi sene kırk bayramımı münzevî, yalnız geçirdim. Artık yeter! Kabir kapısındayım, beni dünyaya baktırmayınız.

Hem Emniyet-i Umumiye Reisi olduğunuz cihetle, benim hizmetime taraftar olmanız lâzım. Çünkü mahkemelerce sabit olduğu gibi, Risale-i Nur’un dersleri, dünyaya baktığı vakit bütün kuvvetleriyle asayişin temellerini muhafaza etmek, korumak ve fesat ve ihtilâllerin önünü kesmek olmasından, kudsî ve mâ-nevî inzibat komiserleri hükmünde olduğuna delil, üç vilâyet zabıtalarını işhad edebilirim. Risale-i Nur’un dersini işitenler, polisten ziyade asayişe hizmet ettiklerini ehl-i insaf zabıtalar anlamışlar.

Bu âhirde pek ziyade, ahaliyi, memurlar, benimle görüşmekten ürkütmek cihetiyle anladım ki, hak- kımda haddimden fazla ve lâyık olmadığım teveccüh-ü ammeyi kırmak içinmiş. Ben de size bunu kat’iyen beyan edip ve has kardeşlerime mahremce yazdığım mektuplarda teveccüh-ü ammeyi kat’iyen –mesleğimize ve ihlâsımıza muhalif olduğu için– şahsıma kabul etmiyorum ve reddediyorum. Ve o hususta, çok has kardeşlerimin de hatırlarını kırmışım. Yalnız Kur’ân-ı Hakîm’in hakikatini emsalsiz bir surette tefsir eden Risale-i Nur’un kıymetini gösteren eski zatların gaybî haberlerini kabul edip yazmışım. Ve kendim, âdî bir hizmetkâr olduğumu ispat etmişim. Farz-ı muhal olarak, bu teveccüh-ü ammeye taraftar olsam da, asayiş lehinde hizmet edecek ve sizin gibi asayiş memurlarına faydası dokunacak.

Madem ölüm öldürülmüyor; hayattan çok ziyade ehemmiyetli bir meseledir. Yüzde doksanı bu hayatın selâmetine çalışıyorlar. Biz Risale-i Nur Şakirdleri de, herkesin başına muhakkak gelecek olan ölümün dehşetli hücumuna karşı mücadele ediyoruz. Hadsiz şükür olsun ki, şimdiye kadar o ölüm idam-ı ebedîsini, yüz binler adam hakkında terhis tezkeresine Risale-i Nur ile çevirdiğine yüz binler şahit gösterebiliriz. Bu hakikat noktasını sizin gibi vatanperver, milliyetperverler bizi teşviklerle alkışlaması lâzım gelirken, evhamlarla itham altına alıp tarassudlarla taciz etmek, ne kadar insaftan ve hamiyetten uzak olduğunu insafınıza havale ediyorum.

Gayr-ı resmî tecrid ve haps-i münferidde Said Nursî

Emirdağ Lâhikası, 42. mektup, s. 106

LÛ­GAT­ÇE:

âhirde: Son zamanlarda.

asayiş: Emniyet, güvenlik, kanun ve nizam hâkimiyetinin sağlanması.

Emniyet-i Umûmiye Müdürü: Emniyet Genel Müdürü.

haps-i münferid: Tek başına olan hapis.

hamiyet: Vatan, millet ve din gibi değerlere hizmet etme gayreti ve maksadı.

inzibat: Düzeni sağlama, asayişi yoluna koyma.

işhad etmek: Şahit göstermek.

tarassud: Gözetleme, göz altında tutma.

tecrid-i mutlak: Hiç kimse ile görüşememek, hücre hapsi.

teveccüh-ü amme: Genel teveccüh, umumun, herkesin, halkın yönelişi.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Demokrasiyi zayıflatarak güçlü ülke olunmaz"

    "Müslümanların haklarına saygı gösterilmeli"

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor

    ABD: Azerbaycan ile Ermenistan 'insani' ateşkes konusunda anlaştı

    Türkiye yoksullukta kırmızı alarm veriyor

    Faturalar cep yakıyor

    Son 24 saatte küresel salgında yaşananlar

    Gubadlı kent merkezi de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Özel hastaneler ‘pandemi hastanesi’ mi olacak?

    Haftanın maçında 3 puan Fenerbahçe'nin

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha vefat etti

    Sudan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştı

    İspanya'da salgına karşı ikinci kez OHAL ilan edildi

    Avustralya’da Türkler'e ait camiye saldırı düzenlendi

    İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı sınıra askeri yığınak

    Aliyev: Rusya savaşa karışmamalı

    İtalya'da salgın tedbirleri sıkılaştırıldı

    Sosyal Medya Yasası için son 1 hafta

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş
    Genel

    "Demokrasiyi zayıflatarak güçlü ülke olunmaz"
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkes serbest; Nursî hariç
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda ve kıyamette saf düzeni
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanın açtığı yara derindir
    Genel

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur dersleri, fesat ve ihtilâllerin önünü keser
    Cevher İLHAN

    “Şahs-ı vâhid” değil, “şahs-ı mânevî”
    Genel

    "Müslümanların haklarına saygı gösterilmeli"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.