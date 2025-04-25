"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller

Risale-i Nur'dan
25 Nisan 2025, Cuma
Ey nefsim!

Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor; firak bekaya kalbolup, başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor.

Hem deme: “Ben de herkes gibiyim.” Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.

Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller. Meselâ, zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âlî gayeler içinde kemâl-i intizam ile meczub Mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin hâlde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın benî Âdem’den, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi (HÂŞİYE) mevtâlûd hâdisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfî zannederek bütün musibetzedelerin elîm zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir yeise atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîm’in emriyle ehl-i imanın fânî malını sadaka hükmüne çevirip, ibka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir.

Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan âsâr-ı beşeriyeyi şirkâlûd, şükürsüz görüp çirkin bulur. Hâlık’ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah’ın emriyle, ehl-i şirki Cehenneme döker; ehl-i şükre, “Haydi, Cennete buyurun” der.

HÂŞİYE: İzmir’in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır.

Sözler, s. 196-97

LUGATÇE:

âsâr-ı beşeriye: insanların eserleri.

envâ’: çeşitler, türler.

etvar-ı gaflet: gaflet tavırları.

hâdisat-ı kevniye: varlık âlemindeki hadiseler.

hebaen mensur: boşu boşuna.

ibka etmek: bakîleştirmek, sonsuzlaştırmak.

kalbolmak: dönüşmek, değişmek.

küre-i arz: dünya, yer küre.

mevtâlûd: ölüm bulaşmış, ölümle karışık.

müzeyyen: ziynetli, süslü.

perestiş etmek: taparcasına sevmek.

sıklet-i maneviye: manevî ağırlık.

şirkâlûd: şirk karışmış, şirke bulaşmış.

yeis: ümitsizlik.

zelzele: deprem.

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek

    Pakistan, Hindistan'ı uyardı: İndus havzasına yönelik her türlü girişim savaş nedeni sayılacak

    FBI, Filistin destekçisi aktivistlerin evlerine baskın yaptı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    Polonya'dan Rusya'ya: Yeterince toprağınız yok mu?

    Bediuzzaman’ın mirasına sahip çıkılmalı - Şeyh Mehmed Celali Medresesi yıkılmaya terk edildi

    Yazmak, stresi azaltır

    İnsan hakları, insanlığın ortak vicdanıdır

    Denizli-Pamukkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Açık saçıklıkta hudut tanımayanlara İlâhî îkaz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders almayacak mıyız?
    Cevher İLHAN

    Cezevlerindeki yığılmaya karşı
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebesi miyiz?
    Ahmet BATTAL

    Avrupa Türkiye’ye ne der?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı ve dinî gruplar
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Depremde 'Din dili' ve 'Bilim dili'
    Sebahattin YAŞAR

    Artık nefes almaya bile ihtiyaç duymayacaksın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.