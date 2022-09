Hayreddin Ekmen: Muhteşem bir hayatı çizgimle resmetmeye çalıştım

2015-2019 yılları arasında gazetemizde tefrika edilen Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını ve dâvâsını anlatan çizgi roman, “ete kemiğe bürünerek” iki ciltlik muhteşem bir albüm halinde okuyucularıyla buluştu. Yeni Asya Neşriyat tarafından kültür dünyamıza kazandırılan bu şaheserin yayınlanış macerasını ressam-çizer Hayreddin Ekmen’le konuştuk.

Okuyucularımızın sizi kısaca tanıyabilmeleri adına kendiniz ve çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verir misiniz?

1966’da Batman-Gercüş’te doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Gercüş’te tamamladım. Üniversite tahsili için (İlahiyat) 1983’te Ankara’ya geldim. Rahmetli babam Bediüzzaman Hazretlerini ve Risâle-i Nur’u bilen biriydi. Evimizde bazı küçük boy risâleler de vardı. Ancak Risâle-i Nur ve cemaat ile gerçek mânâda tanışmam Ankara’da başladı. Can Kardeş’e ilk çizgi roman çalışmalarımı Ankara’dan gönderdim. İlk kısa çizgi roman çalışmam 1986’da Can Kardeş’te yayınlandı. O günden beridir Can Kardeş okuyucularıyla beraberliğimiz devam ediyor. Daha sonra İstanbul’a gelerek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölümüne devam ettim.

ÇİZGİ ROMAN VASITASIYLA HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIM

Gelenekten beslenen farklı bir tarzınız var. Çizgi roman sahasına girmeniz nasıl ve ne zaman başladı?

- Bizim çocukluğumuz çizgi romanların çok gözde olduğu zamanlara rastlar. Tam bir çizgi roman furyası vardı. Teksas, Tommiks gibi Batı menşeli, kendi kültürlerini aşılayan, sübliminal mesajlar veren, bâtılı tasvir eden çizgi romanlar elden ele dolaşır, takas edilir, ikinci elleri seyyarlarda satılırdı.

Hep tercüme idi. Yerli ve müsbet manada çizenler hemen hemen yoktu.

Bendeki çizgi roman merakı da bu yıllardan başlar. Yaz tatillerinde bağ, bahçe işlerinden artan zamanlarda evde oturur, çizgi roman çizerdim. Ankara’dayken Can Kardeş’le tanışmamdan sonra, bu sahaya daha ciddi eğilmeye başladım. Biz birçok menfî mesajlar veren çizgi roman okuyarak büyüdük. Fakat Allah’a şükür aileden aldığımız sağlam dinî terbiye ve sonrasında Risâle-i Nur vâsıtasıyla istikametimizi muhafaza edebildik. Sonra çizgi roman yoluyla müsbet mesaj da verilebileceğini gördük. Dinimizi, tarihimizi çocuklarımıza, gençlerimize çizgi roman yoluyla sevdirerek öğretebilirdik.

Yeni Asya ve sonra bünyesinde yayına başlayan Can Kardeş Dergisi bu hizmetle yola çıkmıştı. Cenâb-ı Allah’ın sevkiyle bu hizmete dahil olunca mesaimi hep bu yönde sarf ettim. Çizgi roman vasıtasıyla hizmet etmeye çalıştım. Çizdiğim konular hep İslâm tarihi ve Peygamber Efendimizin (asm) hayatından oldu.

ÜSTADIN HAYATINI ÇİZME FİKRİ FITRÎ SEYRİ İÇİNDE DOĞDU

Bir önceki çalışmanız Peygamberimizin (asm) hayatını çizgi roman hâline getirmek olmuştu. Büyük ilgi gördü. Bu eserinize olan alâka, hâlâ da devam ediyor. Peki, Bediüzzaman'ın hayatını çizgi romanlaştırma fikri nasıl doğdu?

Doksanlı yıllarda mâlî sıkıntılardan dolayı bir dönem Can Kardeş, Bizim Aile Dergisinin ilavesi olarak yayınlandı. O dönem bizim için de sıkıntılı bir dönemdi. Sayfa sayısı 16’ya düşürülmüştü. Fakat 2000 yılında dergi tekrar müstakil olarak çıkmaya başlayınca ilk sayı için teberrüken Bediüzzaman Hazretlerinin hayatından bir kıssa çizdim. Bu çok beğenildi ve Üstad Hazretlerinin başka çizimleri devam etti. Zamanla bu sayfalar çoğalınca Üstadın hayatını baştan sona çizgi roman olarak hazırlama fikri doğdu. Bu tamamen zaman içinde fıtrî seyri içinde oldu. Yoksa işin başında bir proje dahilinde böyle bir çalışmaya aslâ cesaret edemezdim. Fakat başladıktan sonra da bu çalışmayı tamamlamak birinci gâyem oldu. Allah’a şükür tamamlamak ve albüm halinde getirmek de nasib oldu. Bu konuda o zamanlar Can Kardeş’te birlikte çalıştığımız İbrahim Özdabak Ağabeyin önemli teşvikleri oldu.

İlk sayfalarını 2000 yılında çizmeye başlamıştım

“Ete kemiğe bürünerek” iki ciltlik muhteşem bir albüm halinde okuyucularıyla buluşan bu şaheser kaç senelik bir çalışmanın mahsulü?

2000 yılında ilk sayfalarını çizmeye başlamıştım. Can Kardeş’te uzun süre kısa bölümler hâlinde bir kısmını çizdim. Daha sonra 2015’te Yeni Asya’da günlük çizgi bant şeklinde tefrika edildi. Gazetedeki çalışmada Üstad Hazretlerinin hayatını doğumundan itibaren kronolojik çizgiyi takip ederek hazırladım. Birkaç ayda bitiririm diye düşündüğüm çalışma, üç buçuk senede ancak tamamlandı. Dedim ya, böyle bir çalışmayı üç buçuk yıllık bir proje diye önüme koysaydım başlamaya cesaret edemezdim. Yüz, bilemedin yüz elli sayfada bütün hayatını tamamlarım diye düşünürken bin sayfaya yakın bir eser ortaya çıktı. Toplamda yirmi iki yıllık bir çalışmanın mahsulü oldu. Bizi bu hizmette istihdam eden Allah’a şükürler osun.

Ana kaynak olarak Tarihçe-i Hayat’ı esas aldım

Eseri hazırlarken nasıl bir yol takip ettiniz ve hangi kaynaklardan istifade ettiniz? Yaşadığınız zorluklar oldu mu?

İlk başlarken ağabeylerle istişare ettim. Onların tavsiyesi üzerine ana kaynak olarak Tarihçe-i Hayat’ı esas aldım. Fakat biliyorsunuz Tarihçe-i Hayat’ta Üstad’ın hayatına ait bilgiler çok az. Bunun için Tarihçe’deki çizgiye sadık kalarak başka kaynaklardan da istifade ettim. Abdülkadir Badıllı Ağabeyin “Mufassal Tarihçe-i Hayat”ı, Necmeddin Şahiner ağabeyin tarihçesi ve Son Şahitler serisi çok istifade ettiğim kaynaklar oldu. Bunun dışında Ahmet Akgündüz, Ömer Özcan ve Bilal Tunç ağabeylerin eserlerinden de istifade ettim. Allah hepsinden râzı olsun.

Bazı zorluklar da yaşadım tabiî. Kaynakların biraz dağınıklığı ve aralarındaki bazı farklılıklar beni çok meşgul etti. Üstad’a ait olmayan bazı yanlış bilgiler Cemal Kutay’ın tesiriyle maalesef bazı kaynaklarda yer bulmuş. Bu yanlış bilgileri ayıklayıp doğrusunu bulmak beni çok zorluyordu. Fakat bu konuda da Allah râzı olsun, Latif Salihoğlu Ağabeyin çok yardımını gördüm. Yazıişlerinde çalışma masalarımız yan yana idi. Her tereddüde düştüğüm meselede ona sordum. O da Risâle-i Nur ve Üstad’ın hayatına dair derin vukufiyetiyle bana rehber oldu. Sorularımı cevapladı,birçok yanlışı fark etmeme vesile oldu. Âdeta başucu kaynağım oldu.

Hayalimi karıştırmadım, hakikate ayna olsam yeterdi

Böyle bir çalışma daha önce hiç yapılmış mı? Sizin çalışmanızı orijinal kılan nedir?

Bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Cenâb-ı Allah bize nasip etti.

Hayalimi karıştırmadım. Hayalimi coşturarak Üstadın hayatına katacağım hiçbir şey yoktu. Zaten fazlasıyla harika olan bir hayat hikâyesi karşımda duruyordu. Sadece ayna olabilsem yeterdi. Ben de hayale değil, hakikate ayna tutmaya çalıştım. Bir orijinallik varsa bu yönünü söyleyebilirim. Bu sahada bir ilk olması da ayrı bir husus tabii.

SAHABE HAYATLARI DA KİTAPLAŞABİLİR

Hedefinizde yeni bir çalışma var mı?

Peygamberimizin Hayatı da, Üstadın hayatı da bir proje çerçevesinde başladığım çalışmalar olmadı. Fıtrî seyri içinde bu eserler şekillendi. Çizgi hayatım boyunca Sahabenin, İslâm büyüklerinin hayatlarından ders verici hikâyeler çizdim. Bunlar belki bir şekilde kitaplaşabilir. Üzerine yeni ilaveler yapılabilir. İhtiyaç olursa Cenâb-ı Hak nasip ederse böyle bir seri de ortaya konulabilir.

Çok güzel tevafuklar, kolaylıklar yaşadım

Çalışmalarınız sırasında yaşadığınız ilginç veya unutamadığınız hatıralar var mı?

Can Kardeş’te ilk hayatı ile ilgili hikâyeleri bölüm bölüm çiziyordum. 2001 senesi temmuz ayında Üstad Hazretleri ile Şeyh Muhammed Küfrevî arasında geçen hikâyeyi çiziyordum. Hikâyede Üstâd Hazretleri şeyhi rüyasında görüyor. Şeyh Hazretleri, “Molla Said, beni ziyarete gel. Ben gidiyorum.” Üstad, sabah dergâha gittiğinde şeyhin vefât ettiğini öğreniyor. Ben sayfaların kurşun kalemini tamamlamış, vefat haberini aldığı kareye kadar da çinilemiştim. Gerisini yarın tamamlarım diye yarım bırakmıştım. Maalesef ertesi sabah memleketten annemin vefat haberini aldım. Ben apar topar memlekete gidince yarım kalan kısmını Demirhan Kadı kardeşimiz tamamladı. Vefatların böyle tevafuk etmesi unutamadığım bir hâtıra oldu. Bunun dışında çok güzel tevafuklar, kolaylıklar da yaşadım.

GENÇLERE TAVSİYEM SABIR VE SEBATLA ÇALIŞMALARI

Bu sahalarda daha neler yapılmalı? İlgililere, kabiliyetlilere ve özellikle gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu çalışma nâçizâne bir ilk olması hasebiyle elbette eksikleri olacak. Bundan sonra bu sahada çalışma yapacak kardeşlerimiz için iyi bir nümune olacağını ümid ediyorum. Sanat erbabı, bilhâssa tarihî şahsiyetleri ele alırken kendinden çok şey ilave ederek hakikatin rengini değiştirir. Genç kardeşlerime en önemli tavsiyem hakikate sadık kalmaları. Çünkü hakikatin rengini değiştirmek de bir nevi yalan katmak olur. Diğer bir tavsiyem de sabır ve sebatla çalışmaları, hizmet şuuruyla hareket etmeleri. Bu meslek sabırlı olmayı gerektirir. Bir anlık hevesle yapılacak işler değil.

Peygamberimizin Hayatı ile Bediüzzaman'ın Hayatı çizgi romanlarınızın yabancı dillere çevrilmesi ya da dijital platformlara aktarılması hususunda ne dersiniz?

İnşâallah bunlar da olur. Faydalı da olur. Her türlü çalışmada okuyucularımızın duâ ve himmetlerini bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.