Bediüzzaman haksızlıklara uğramıştı

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Bediüzzaman Hazretleri, Ramazan ayında da zulüm ve haksızlıklara uğramıştı. Üstad Hazretleri’nin talebelerinden Refet Barutçu şöyle anlatmıştır: “Isparta’da ani yapılan baskın ve araştırmalarda ele geçirilen Risale ve mektuplar arasında bir kitabın üzerinde ‘Ramazan’a aittir’ diye bir yazı vardı.

İslam yazısını okuyamadıkları için ‘Kimdir bu Ramazan?’ diye aradılar, taradılar, nihayet Isparta Atabey’in köylerinden Ramazan isimli bir vatandaşı da ellerini bağlayarak Eskişehir Hapishanesi’ne yolladılar. Aradan iki ay geçtikten sonra kitabın Ramazan Efendi’ye ait değil, Ramazan ve orucun hikmetlerini anlatan Bediüzzaman’ın Ramazan Risalesi olduğu anlaşıldı. Mazlum ve masum Ramazan Efendi tahliye edildi. Hapishanede Bediüzzaman tebessüm ederek: ‘Kardaşım Ramazan hakkını helal et’ diye Ramazan’ı teselli ederdi.”