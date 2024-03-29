Abdullah Yeğin Ağabeye annesinden mektup

BEDİÜZZAMAN’DAN HATIRALAR

Bayram Yüksel Ağabey anlatıyor:1

Abdullah Ağabey Urfa’da hizmette iken, validesi Üstad Hazretlerine mektup yazarak diyor ki: “Abdullah’a müsaade edin, iki aylığına yanıma gelsin! Yoksa hakkımı helâl etmeyeceğim.” Üstad Hazretleri, o sırada Emirdağı’nda imiş. Bu mektuptan evvelâ haberdar olan Zekeriyya Kitabçı Ağabey, Üstad Hazretlerinden habersiz olarak Abdullah Ağabeye mektub yazarak demiş ki, “Annenden böyle böyle mektub geldi. Üstad Hazretleri iki aylığına değil de iki günlüğüne memlekete gitmenize izin verdi. Çabuk gelin.”

Abdullah Ağabey, hemen yola çıkarak evvelâ Üstad Hazretlerini ziyaret ederek, memlekete gitmek niyetiyle Emirdağ’a geliyor. Üstad Hazretleri, Abdullah Ağabeye o zaman şöyle demiş: “Sıla-i rahim mektupla da olur. Hemen Urfa’ya geri dön. Eğer önceden tedbir alıp eve ara sıra mektup yazsa idin bunlar başına gelmezdi. Eğer seni özlemişlerse onlar senin yanına gelsinler.”

Abdullah Ağabeyin anlattığına göre, Üstad Hazretleri sağ elini göstererek demiş ki: “Baş parmak Hukukullah; işaret parmağı hukuk-u Resulullah; orta parmak hukuk-u Üstad; yüzük parmağı hukuk-u vâlide; küçük parmak hukuk-u peder.” demiş.

Sonra Üstad Hazretleri, baş parmağını işaret ederek, “hepsine mukabildir ve hepsinden önce gelir” demiş. Abdullah Ağabey, hemen Urfa’ya dönmüş.

