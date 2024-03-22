BEDİÜZZAMAN’DAN HATIRALAR

Hasankale’li Hacı Münir efendi anlatıyor: “Bu milleti düşünmekten, yiyip içecek halim kalmadı.”

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri, Erzurum’dan Van’a giderken Hasankale’nin Korucuk Köyünde Hacı Münir Efendi adındaki bir zata misafir olur.

Münir Efendi, Üstad’a akşam sofrası hazırlar ve yatak açar. Fakat Üstad, hiçbirine dokunmaz, ne yer ne yatar. O gün öyle geçer.

İkinci gün de aynı hal devam eder. Ev sahibi Üstad’ın yemesi için çok rica eder.

Üstad sadece yoğurttan iki kaşık alır. Ev sahibi çok üzülür içinden acaba malıma haram mı karışmış ki Üstad yemeğimi yemiyor diye düşünür ve niçin yemediğini sorar. Bunun üzerine Üstad şu açıklamayı yapar:

Bu milletin omuzuna öyle bir bela binmiştir ki cehennem ateşine denktir. Osmanlı yıkılmış, din müdafaasız, millet sahipsiz kalmıştır. Bu milleti düşünmekten, yiyip içecek halim kalmadı. 22.3.2024