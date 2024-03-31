“Kabir taşları birer canlı muallim gibi ihtar ediyor”

BEDİÜZZAMAN’DAN HATIRALAR

Bayram Yüksel Ağabey Anlatıyor - 2 “Yolculuk anında olsun, kırlarda gezerken olsun, rastgelen kabirlere dua ederdi. Bir gün, ‘Bu kabir taşları canlı birer muallim gibi ihtar ediyor. Bu kabir taşları, ‘Sizler de buraya geleceksiniz’ diye lisan-ı haliyle ders veriyor. Şimdi ise ehl-i dünya iptâl-i his nevinden kabirleri şehirlerin dışına çıkarıyorlar. Tâ ki ölümü hatırlamasınlar. Eskiden herkesin kabri evinin önünde idi. Sabahleyin kalktığında kabir taşlarını görünce Fatiha okuyordu. Kabir taşları canlı birer muallim vazifesi yapıyordu. ‘Siz de buraya gideceksiniz’ diye ihtar ediyordu’ diyerek bize ders verdi.

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