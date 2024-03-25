Hayatı boyunca feragatin zirvesinde yaşadı

BEDİÜZZAMAN’DAN HATIRALAR

Veraset-i nübüvvet sırrının bütün ağırlığı ile adeta omuzları çöken Hazret-i Üstad, Müslüman evlâtları imansız yetişmesin diye feragatin zirvesinde yaşadı. “Ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ânımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin îmanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.” (Tarihçe-i Hayat s.645)

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