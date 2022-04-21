Bediüzzaman’ın, talebelerine tavsiyeleri

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Üstad’ın muhtelif tavsiyeleri: “Kardeşlerimizle de halisane ve tesellikârane ve samimane ve mütesanidane hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif’te hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup ilmî derslerimizle bu cüz’i, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır.”

“Bu aşr-i ahir-i Ramazan’da her gece, hususan tek gecelerde Leyle-i Kadr’in bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadis-i şerif ferman ediyor. Onun için Nurcular, o nur-u azamdan istifadeye çalışmak gerektir.”