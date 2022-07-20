"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hasan Kiraz Ağabeyin ardından

Rüstem GARZANLI
20 Temmuz 2022, Çarşamba
Kırklareli’nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz vefat etti.

1933 yılında Kırklareli’nde doğan, Kırklareli’nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz ağabey 17 Temmuz 2022 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hasan Kiraz ağabey, ayni zamanda Kırklareli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurucusu ve 43 yıl başkanlık yapmış, yöreye değer katan bir şahsiyetti.

Memuriyet icabı 2007-2009 yıllarında Kırklareli’nde bulunduğum zaman Hasan ağabey ile tanışmıştım. Herkese karşı samimi ve yakınlığı olduğu gibi bana karşı da özel bir yakınlığı vardı. Bu hasletin hikmetini Üstadından aldığı vefadan ileri geldiğini sonradan öğrendim.

Üstadın bu vefa dersini hayatında tatbik eden Hasan Kiraz ağabey de, Üstadının şarklı olmasından dolayı bütün şarklıları seven biriydi.

Hasan Kiraz ağabeyin mizacı ve yaşayışı ile alakalı 34 yıllık damadı Av. Kadir Akbaş beye sordum? Bana şunları ifade etti: “Kayınpederim hakkında ifade edilecek çok önemli hususlar vardır. 34 yıllık damat-kayınpeder hukukumuz oldu. Bu geçen sürede bir kez bile kendisinden incitici bir söz veya tavır görmedim. Her zaman nazik, halden anlayan, insanın hatasını, kusurunu, eksiğini yüzüne vurmayan, aksine setr eden, bunları hiç bir zaman hatırlatmayan bir insandı. Damadı evladından farklı görmeyen bir anlayışa sahip birisiydi. Uzak yakın bütün akrabalarını gözeten, her sıkıntılarında yardıma koşan bir insandı. Sünneti seniyyeye uygun olarak yakın akrabalardan başlayarak herkesin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf eden, hiç kimseye yok demeyen, sıla-i Rahmi her zaman ifa eden, asla ihmal etmeyen bir muhteremdi. Kimsenin gıybet ve dedikodunu yapmaz ve asla yanında yapılmasına izin vermezdi. Kimseyi kötü anmaz, herkesin güzel hasletlerini nazara verirdi.

“Şunu da ifade edeyim, ahde vefa onun için çok ehemmiyetliydi. Müdakkik bir insandı. Tahkik etmeden bir şeyi tasdik veya nakz etmezdi. Slogan veya beylik sözlere kanmazdi. Propagandalara karşı mesafeli dururdu. Delil ve akıbete bakardı. Gelen her Nur Talebesini aziz bilir misafir eder, İzzet ve ikramda bulunmaya çalışırdı.

“Kayınpederim, ilkokul mezunu olmasına rağmen müthiş bir temsil kabiliyeti, hitabeti vardı. Çekinmez hak bildiği bir meseleyi her zeminde, her toplulukta, herkese karşı müdafaa ederdi. Kıbrıs’ta bir toplantıda Kıbrıs Devlet Protokolünün hazır bulunduğu bir toplantıda Aziz Üstadımız hakkında kem söz söyleyen birilerini susturmak ve hak ettiği cevabı vermekten imtina etmemişti. Biz ondan çok razıydık, Allah’ta ondan razı olsun ruhu şadolsun.” 

Hasan Kiraz ağabeye Allah’tan rahmet diler, ailesine ve sevenlerine sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rapor krizi büyüyor

    İnsani geçim ücreti 6900 TL oldu

    Müslüman Şair Don Mattera vefat etti

    Çiftçinin enflasyonu da uçtu

    İnşaatta kriz derinleşti

    100 TL verginin 11 TL’si KKM’ye

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Yoğun bakımlara yatışlar başladı

    Öğretmenin ücretlisi olmaz

    YKS sonuçları başarısızlığı gösteriyor

    100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

    Google’a 370 milyon dolarlık ceza

    Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt dualarla ebediyete uğurlandı

    Mersin'de "simge'' ağaca matkapla zarar veren 3 kişi adliyeye sevk edildi

    Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı

    İngiltere'de hava sıcaklığı 42 santigrat dereceye ulaşabilir

    ABD'de New York ve New Jersey'de su baskınları meydana geldi

    Avrupa'da kuraklık alarmı

    İpotekli konut satışlarındaki ve yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış sürüyor

    'Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rapor krizi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yenikapı’dan Saraçhane’ye, 5 milyondan 5 bine...
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın iflâsının salasıdır bu!
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler-4: Ahmed bin Hanbel
    Risale-i Nur'dan

    Çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cibali Baba ve Bel’am’ın duası
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin yol haritası: Nasr Sûresi
    Raşit YÜCEL

    Bursa’da geçen zaman
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Bediüzzaman’ın demokrasi vurgusu yapanlara çağrısı: Hürriyeti ve adaleti tesis edin, istibdadı kaldırın!
    Faruk ÇAKIR

    Biden’ın havada kalan eli...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.