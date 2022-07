Hasan Kiraz Ağabeyin ardından

Kırklareli’nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz vefat etti.

1933 yılında Kırklareli’nde doğan, Kırklareli’nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz ağabey 17 Temmuz 2022 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hasan Kiraz ağabey, ayni zamanda Kırklareli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurucusu ve 43 yıl başkanlık yapmış, yöreye değer katan bir şahsiyetti.

Memuriyet icabı 2007-2009 yıllarında Kırklareli’nde bulunduğum zaman Hasan ağabey ile tanışmıştım. Herkese karşı samimi ve yakınlığı olduğu gibi bana karşı da özel bir yakınlığı vardı. Bu hasletin hikmetini Üstadından aldığı vefadan ileri geldiğini sonradan öğrendim.

Üstadın bu vefa dersini hayatında tatbik eden Hasan Kiraz ağabey de, Üstadının şarklı olmasından dolayı bütün şarklıları seven biriydi.

Hasan Kiraz ağabeyin mizacı ve yaşayışı ile alakalı 34 yıllık damadı Av. Kadir Akbaş beye sordum? Bana şunları ifade etti: “Kayınpederim hakkında ifade edilecek çok önemli hususlar vardır. 34 yıllık damat-kayınpeder hukukumuz oldu. Bu geçen sürede bir kez bile kendisinden incitici bir söz veya tavır görmedim. Her zaman nazik, halden anlayan, insanın hatasını, kusurunu, eksiğini yüzüne vurmayan, aksine setr eden, bunları hiç bir zaman hatırlatmayan bir insandı. Damadı evladından farklı görmeyen bir anlayışa sahip birisiydi. Uzak yakın bütün akrabalarını gözeten, her sıkıntılarında yardıma koşan bir insandı. Sünneti seniyyeye uygun olarak yakın akrabalardan başlayarak herkesin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf eden, hiç kimseye yok demeyen, sıla-i Rahmi her zaman ifa eden, asla ihmal etmeyen bir muhteremdi. Kimsenin gıybet ve dedikodunu yapmaz ve asla yanında yapılmasına izin vermezdi. Kimseyi kötü anmaz, herkesin güzel hasletlerini nazara verirdi.

“Şunu da ifade edeyim, ahde vefa onun için çok ehemmiyetliydi. Müdakkik bir insandı. Tahkik etmeden bir şeyi tasdik veya nakz etmezdi. Slogan veya beylik sözlere kanmazdi. Propagandalara karşı mesafeli dururdu. Delil ve akıbete bakardı. Gelen her Nur Talebesini aziz bilir misafir eder, İzzet ve ikramda bulunmaya çalışırdı.

“Kayınpederim, ilkokul mezunu olmasına rağmen müthiş bir temsil kabiliyeti, hitabeti vardı. Çekinmez hak bildiği bir meseleyi her zeminde, her toplulukta, herkese karşı müdafaa ederdi. Kıbrıs’ta bir toplantıda Kıbrıs Devlet Protokolünün hazır bulunduğu bir toplantıda Aziz Üstadımız hakkında kem söz söyleyen birilerini susturmak ve hak ettiği cevabı vermekten imtina etmemişti. Biz ondan çok razıydık, Allah’ta ondan razı olsun ruhu şadolsun.”

Hasan Kiraz ağabeye Allah’tan rahmet diler, ailesine ve sevenlerine sabr-ı Cemil niyaz ederiz.