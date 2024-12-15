"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri hizmet edecek

Rüstem GARZANLI
15 Aralık 2024, Pazar
Kırklareli’den Burhan Gündoğdu, Mehmet Kalınoğlu, Kırklareli Yeni Asya Temsilcisi Yakup Işıklar ağabeylerle 2008 yılı sonbahar bölge toplantısına iştirak etmek üzere Tekirdağ Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfına gittik.

Vakfın hizmet binası prefabrik olmasına rağmen geniş salonu ve müştemilatıyla âdeta misafirlere hoşamedî ediyordu.

Tesisin etrafı ağaçlık, yemyeşil, kuşların sesi, ağaçların hışırtısı ile donanımlı âdeta bir tefekkür sahası olan vakıf binasında gönül dostlarımızla kucaklaştık. Toplantı öncesi rahmetli Bekir İbiş ağabey “Hizmet Rehberi”ni bana uzattı “Rüstem kardeş şark şivesiyle bir bahis oku” dedi. Bekir ağabeyin iltifatı üzerine kısa bir bölüm okudum, müteakiben toplantının gündem maddeleri tespit edilerek Risale-i Nur perspektifinde müzakereye geçildi. Toplantıdan sonra İsmail Arafatoğlu kardeşimizin pişirdiği köfte; çay ve meyve ikramları eşliğinde sohbet ve uhuvvetimiz âdeta bir bayram sevincine dönüştü…

Yirmi seneyi aşkın iman ve Kur’ân hizmeti deruhte eden Tekirdağ Yeni Asya Tesisleri son zamanlarda âtıl durumda kalmıştı. Bu sebeple yeni ve modern bir hizmet binasına acil ihtiyaç hâsıl oldu.

Bunun için eski vakıf binasını yıkıp, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek, okuma programları, seminer, konferans, spor salonları, yüzme havuzu ile donanımlı ve modern bir tesisin temelli Tekirdağ’da atıldı.

Temeli atılan “Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri” 18 dönüm arazi içinde 3 katlı, toplam 1460 m2 alan üzerinde bina inşa edilecek. 1.11.2024 tarihinde hafriyata başladı. Allah hayırlı etsin. Bu muazzam hizmet binası inşaatı gönül dostlarımızın maddî katkılarını bekliyor. Yapılan ve yapılacak tüm maddî yardımlar sadaka-i cariye hükmüne geçecektir. Sadaka ise hadisin hükmüne göre “belâların define vesiledir.”

Münasebete binaen Mardin/Kızıltepe ilçesinde hacı Hatip Hüseyinoğlu ile Hacı Sabrı Kılıç arasında şöyle bir hatıra geçmiştir.

Hacı Hatip Hüseyinoğlu anlatıyor: Kızıltepe’de dershanemizin ikinci kat inşaatına başlamıştık, bunun için yardım talebimiz oldu. Bu arada hacı Sabri Kılıç’tan da yardım istedim. Bana, “şu anda müsait değilim” dedi.

Birkaç gün sonra Hacı Sabri Kılıç yanıma geldi, dedi ki, “Rüyamda, baktım ki kıyamet kopmuş, mahşerde bir grup insanlar sırat köprüsünün yanında toplamışlar. Bunlar kimdir?” dedim. Dediler: Bunlar Kur’ân okuyanlardır. Ben de Kur’ân okumuşum, dedim. “O zaman sen de bu gruba katıl” dediler.

Baktım ki, başka bir grup sırat köprüsünde geçiyor. Peki, bunlar kimdir? Onlar da Nur Talebeleridir. Ben de Nur Talebesiyim dedim. Hani kâğıdın? Dedim: Kâğıdım yok. Dediler, “Git Hacı Hatip’ten kâğıt al.” O telaş içinde uyandım… Hizmet, hayır hasenat ve yardım hususlarında cömert olmam gerektiği dersini anladım.” dedi.

Kızıltepe’nin dershane inşaatı, bana “Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri” inşaatını hatırlattı. Her zaman rıza-i İlâhî için salih ameller işlemeliyiz… Rabbimizin rahmet ve mağfiretine mazhar olmak için ihlas, istikamet ve sadakatle iman ve Kur’ân hizmetlerinde çalışmalıyız...

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyette

    Güney Kore Devlet Başkanının azline ilişkin önerge kabul edildi

    Europol: Terör örgütü PKK, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor

    BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

    AB Ortadoğu’da başarısız oldu

    Beyin göçü liselerde başlıyor

    BM endişe duyuyor, ABD İsrail’i savunuyor

    Önce hukuk devleti

    'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'

    Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor

    Terör örgütü PKK/YPG, terör devleti İsrail'den yardım istedi

    Filistin’i görüştüler

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira

    Şam Büyükelçiliği açılacak

    Trump: Kalıcı barıştan yanayım

    Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti

    Türkiye’de 303 milyon sosyal medya hesabı var

    Geçiş süreci şeffaf ve adil olmalı

    İsrail, Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ömer Tanman kardeşim...
    Dr. Aytekin COŞKUN

    HTŞ, Ortadoğu, Kolani, Suriye, ABD, Rusya, İran, İsrail-2
    Misbah ERATİLLA

    40 yıldır aradığını 40 dakikada buldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Aman tadımız kaçmasın!
    Ahmet BATTAL

    Fikrin kıymetini tenzil etmemek
    Mehmet KARA

    Dış güçlerin işi!
    Faruk ÇAKIR

    Liselerden beyin göçü
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği ve Sünnî-Şiî ittifakı
    M. Said BAYRAKLILAR

    Akış’ı yakala: Değişen dünyada kendini keşfetmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.