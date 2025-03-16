“İspat edemediğim bir konuyu yazmam ve söylemem”

Ramazan Köşesi

Sinan Omur, Osmanlı Devleti Harp Okulunda okurken 1. Dünya Savaşı çıkar. 3. sınıftan daha mezun olmadan Erzurum cephesine gönderilir. Bediüzzaman’ın esir edilişinin canlı şahididir.

Dizden aşağısı kırık iken Rus sorgulama komutanının önün- de kırık ayağını öbür ayağının üzerine atarak Ruslara zerre önem vermediğini gösterir, ispatlar. Dizinin altında 2. bir diz varmış gibi kırık yer bel vermiştir. Ama “ayağım kırık” diye hiç şikâyette bulunmaz.

Nur talebeleri aziz Üstadımıza gidip, “Üstadım böyle bir şey oldu mu? Olduysa bize niye söylemediniz?” derler.

Aziz üstadımız, “Kardaşlarım, ben hayatımda ispat edemediğim bir konuyu hem yazmam, hem söylemem. Şimdi kader ispat eden adamı ortaya çıkardı. Bundan sonra yazabilirsiniz” demiştir.

Kaynak:

Sinan Omur “Hüradam” Gazetesinde yazmıştır.