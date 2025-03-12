İttihad-ı İslâm ne zaman olacak?

Ramazan Köşesi

1970’li yıllarda Mustafa Sungur Ağabey, Tire’ye geldiği zaman bizler de Âlem-i İslâm ile alâkalı kendisine sorular sorardık.

Bir gün Mustafa Sungur Ağabey’e dedik ki: “Ağabey, Üstâd’ımız ittihâd-ı İslâm’dan bahsediyor. Bunun zamanı, zemini yakın mı uzak mı? Ne zaman olacak?”

O günkü verdiği cevap şu oldu: “Bu soruyu biz de Üstad’ımıza sormuştuk, Üstad’ımız da bize şöyle cevap verdi: ‘Kardeşim, ittihâd-ı İslâm, üçüncü Cihan Harbi’nin köprüsünden geçtikten sonra...’

İslâm birliği’nin muhakkak olacağını, onun da bu savaştan sonra olacağını söyledi. En önemli nokta da Türkiye’nin bu savaş sahasında olmayacağını, bu ateşin ülkemize sıçramayacağını ve hususan Risale-i Nur’un sed çekip bu ülkeye zırh-ı manevî ve sadaka-i makbûle olacağını ifade ediyordu.

Mustafa Sungur Ağabey devamında, “Üstad’ımız şehadet parmağıyla Türkiye haritası çizer gibi yaptı ve güney sınırını göstererek ‘Buradan içeriye girmeyecek!’ buyurdu.” Üçüncü Dünya Savaşı’nın ateşinin Türkiye’ye girmeyeceğini ifade etti.

(Bu hatırayı Ödemiş’ten Muhiddin Ünal Hoca, Çamlık Mevlidinde anlatmıştı.)