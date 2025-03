Bediüzzaman ile Ulu Camii hatırası

Ramazan Köşesi

Korku nedir bilmeyen, korku elini tutmamış; büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursî (ra) Hazretleri Mardin Ulu Camii’nin minaresinin şerefesinde korkusuzca koşmuştur! Bu konuyla alakalı bir hatırayı Mardin’in Ensarî sülalesinden Hacı Ahmet Ensarî Efendi şöyle nakletti:

- “Ben, amcam Kasım Ensarî’den bizzat işittim, dedi ki:

- “Molla Said-i Meşhur Mardin’e geldiği zaman, babam şeyh Eyyûb-i Ensarî Efendi’nin evinde kalıyordu. Babam beni okutmak için Molla Said’e teslim etti. İkimiz Mardin’in her tarafını beraber dolaşırdık. Bir gün ikimiz Mardin’in Ulu Camii minaresinin tepesine çıktık. Minarenin şerefesi üstünde korkuluk demiri vardır. Bir baktım Molla Said, o demirin üstüne çıktı ve bana elini uzatarak: “Gel Kasım! Burada biraz dolaşalım!” demesiyle birlikte, ben korku ve heyecandan gözlerimi kapayıp, minareden aşağıya koşarak inmeye başladım. Çünkü beni sevmeyenler derler ki: “Kasım ona sû-i kast yaptı, öldürdü:” Fakat baktım ki, Molla Said, o ince korkuluk demirin üstünde pervane gibi devrediyor. Sonra o da aşağı indi ve gülerek: “Ne için korktun keçel-i keçel?” dedi”

Kaynak:

Abdulkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat 1