Her dakikası bire bin verilen: Ramazan ayı

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Bediüzzaman Hazretleri, her dakikası bire bin verilen Ramazan ayında ibadetsiz bir zaman geçirmezdi. Talebeleri, Üstad’ın Ramazan’da uyumadığını; tüm gece ara vermeden Kur’an, Cevşen, Risale-i Nur, Hizbu’l-Envar, Hakaiku’l-Nuriye okuduğunu aktarıyor. Üstad Hazretleri, özellikle Ramazan’ın on beşinden sonra talebelerini de uyutmamaya çalışır; geceleri ihya etmelerine vesile olurdu. Kur’an odaklı bir hayat yaşayan Bediüzzaman Hazretleri’nin; Kur’an ayı olan Ramazan’a da bu yüzden çok ehemmiyet verdiğini belirten talebeleri, Üstad Hazretleri’nin bütün hayatında, özellikle akşam ve sabah namazlarından sonra evrad-u ezkârla geçirdiğini, mübarek gecelerde de kesinlikle uyumadığını ifade ediyorlar. (Necmettin Şahiner, Son Şahitler, 4. Cilt)

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