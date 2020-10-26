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26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Merkez Bankası sihirbaz değil

Said Parlak
26 Ekim 2020, Pazartesi
Türk Lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Perşembe günü kuru dengelemek için faizi yükseltme kararı alması beklenen Merkez Bankası beklentinin aksine politika faizini 10,25 seviyesinde sabit tutmaya karar verince dolar ve euro tarihi zirveyi gördü ve dolar 7,97; euro ise 9,44 seviyesine kadar çıktı. Piyasa beklentisinin tam tersi yönde alınan bu faiz kararı ekonomi çevreleri açısından; “Merkez Bankası üzerinde siyasî baskı ve finansal kanallarda kopukluk” şeklinde algılandı.

Merkez Bankası’nın görevlerinden birisi kanunda “döviz kuru rejimini hükûmet ile birlikte belirlemek, biçimlendirmek ve uygulamak” olarak tanımlanmış. Anlaşılan o ki görev tanımındaki “hükümet ile birlikte” tabiri yanlış anlaşılmış. Çünkü Merkez Bankası “hükümet ile birlikte” karar almak yerine “hükümetin emri doğrultusunda” karar alıyor. Çünkü Merkez Bankası’nın kararları hâlâ hükümetin “faiz sebep enflasyon sonuçtur” fikrine göre şekilleniyor. Pek tabiî bu durum da Merkez Bankası’nın bağımsızlığını zedeleyip, piyasalardaki güvenini azaltıyor. Geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası başkanının Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması da bu güvensizliği iyice şiddetlendirmişti.

Merkez Bankası’nın bu kararı tabiî ki “fiyat istikrarını sağlamak” sorumluluğu ile de çelişiyor. Çünkü yükselen döviz kuru enflasyonun ve hayat pahalılığının artmasına sebep oluyor. Vatandaş için de geçinmek oldukça zorlaşıyor.

HÜKÜMET SORUMLULUK ALMALI

Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve döviz kurunun kontrol edilmesi her ne kadar Merkez Bankası’nın sorumluluğunda olsa da Merkez Bankası sihirbaz değil. Merkez Bankası oluşan risklere karşı tedbir alıp hükümete politika geliştirmesi için alan açsa da hükümet sağlıklı politikalar üretmedikçe Merkez Bankası’nı aldığı kararlar yüzünden suçlamak pek de doğru değil.

Öte yandan Merkez Bankası’nın politika üretmeye alan açmasını engelleyip suçu Merkez Bankası’na yıkmak hükümetin yeni politikası haline gelmiş gibi görünüyor. Oysa hükümeti korumak için Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ve güvenilirliğini zedelemek finansal ve ekonomik açıdan ülkeyi bir çıkmaza sürükleyebilir. Hükümet siyasî kaygılarını bir kenara bırakıp sorumluluk almalı, öteki türlü girilen çıkmazın yükü uzun vadede daha ağır bir biçimde hükümetin omuzlarına binecektir.

EURO İLE MAAŞ ALANLAR

Geçtiğimiz ay Ahmet Hakan Coşkun’un programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine dolar ile ilgili sorulan bir soruya karşılık “maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?” şeklinde cevap vermiş ve bu cevap oldukça tartışılmıştı. Coşkun bu soruyu cevapsız bıraksa da halkın bir kesimi sokak röportajlarında bu soruya “Keşke dolarla maaş alsak, dolarla maaş alsak derdimiz kalır mı?” şeklinde cevap vermişti. Çünkü Türkiye’de şu anda dolar ile geçinmek daha kârlı. 3 TL ile 2 ekmek alınabiliyorken, 3 dolar ile tam tamına 16 ekmek alınabiliyor.

Bu farklılık da en net şekilde gurbetçi olan Türk vatandaşlarında görünüyor. Avrupa’da yaşayıp Euro ile maaş alan vatandaşlar ülkeyi övmekle bitiremiyor. Pandemi süresinde Avrupa’da şiddetlenen kriz sebebiyle yaşadıkları yerde alım gücü düşen vatandaşlar Türkiye’de daha yüksek alım gücüne sahip oldukları için ülkenin halinden oldukça memnunlar. Almanya’da 1.557 Euro asgarî ücret alan bir Türk vatandaşı Türkiye’de tam olarak 14.657 liralık alım gücüne sahip. Bu rakam da Türkiye’de en yüksek memur maaşından bile fazla.

Euro ve dolar ile maaş alanlar için Türkiye ekonomisi uçarken, Türk Lirası ile maaş alanlar için çukur iyice derinleşiyor. 

Geçim sıkıntısının sorumlusu da belli… 

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