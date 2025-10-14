"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Deccalın davasının öldürülmesi

Süleyman KÖSMENE
14 Ekim 2025, Salı
Ali Yitik: Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz?

İsa Aleyhisselâm İnecek mi?

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."1

Çok karmaşık bir hadis-i şeriftir. İçinden çıkabilene aşk olsun! Bu hadiste İsa Aleyhisselam’ın ineceği haberi var, Büyük Deccal’ı öldüreceği haberi de vardır. İki ayrı haber. 

Bediüzzaman bu hadisi iki yönden tefsir ediyor:

1-“Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mu’cizâtlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.”2

İstidraç, bir kimsenin her hangi manevî bir makamı olmaksızın, çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple isyan ve küfrünün artmasıdır. Âsî kulun, gitgide azaba yaklaşmasıdır. Dehşetli Deccalın kendisini sihir, manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarla muhafaza edeceği anlaşılıyor. Deccalı öldürecek zatın da, harika, mu’cize sahibi ve herkesin makbulü bir zat olması gerekir. Ki “o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.” 

Öldürme kavramını da, fikirlerini öldürmek şeklinde anlayabilir miyiz? Öyle deliller sunar ki, ortada savunulacak fikir kalmaz. Fikirleri çürüyüp gider ve insanlar nezdinde ölüp gider. 

İnsanları artık meşgul etmez olur.        

Deccali Kim Öldürecek?

Bediüzzaman’ın tevillerinin ikinci kısmı şöyledir:

“Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılıncıyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek, ancak İsevî ruhanileridir ki, o ruhaniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"3 diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur’âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.”4

Bu paragrafta çok haber var. Sırayla ele alalım:

1- İsa Aleyhisselamın şahsı, Deccalın şahsını öldürecektir. Okunduğu haliyle böyledir. Burada bir kinaye var mıdır? Cümle çok açıktır. “Şahıs” ifadesi adeta kinayeyi öteliyor. Her iki unsurda da “şahıs” ibaresi dikkat çekicidir. 

2- İsa Aleyhisselamın kılıncı da vardır. Kinaye değilse onu da dikkate alalım. Ancak kinaye olacağına dair kuvvetli kanaatımız vardır. Kılınç yerine kitap olabilir, hak ve hakikat olabilir.

3- İsevî ruhanîleri, Deccalın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluğu, dinsizliğin azametli heykelini ve şahsı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet fikr-i küfrîsini mahvedecektir.  

4-İsevî ruhanîlerinden maksat, Hazret-i İsa’nın doğru dinine inanmış ve inancını yaşamakta olan Hazret-i İsa’ya bağlı ruhanî liderlerdir.

5-İsevî ruhanîleri, Hazret-i İsa’nın dininin hakikatini İslâmiyet hakikatiyle birleştirerek, meydana gelen kuvvetle Deccalın şahs-ı manevîsini dağıtacaklar, öldürecekler. 

6-Hatta, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın, Hazret-i Mehdîye namazda uyması hakkındaki rivayet bu ittifaka, yani Kur’ân’a uyulacağına ve Kur’ân’ın hâkimiyetine işaret ediyor olmalıdır.

Ahirzaman çok şeyler gebedir. Allah hayr etsin. Amin

Dipnotlar:

1- Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530

2- Şualar, s. 619

3- Buharî, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368

4 - Şualar, s. 619.

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trump'ın Gazze planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım'

    Gazze'de barış için imzalar Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde atıldı

    Ahir zamanın en cazibedar fitneleri

    BM: Gazze'ye insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildi

    Trump "Gazze'de savaş bitti" dedi - Netanyahu Trump'a altın barış güvercini hediye etti

    20 İsrailli esirden 7'si Kızılhaç'a teslim edildi: 'İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyacağız '

    Uzun ekran süreleri okul performansını düşürüyor

    32 milyon aracın 6 milyonu sigortasız

    'Gazze Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesi Mısır tarafından açıklandı

    Bediüzzaman için mevlid okutuldu

    Zafer Gazze halkının

    Mısır’da Gazze zirvesi

    Gazze’ye yardım için daha hızlı davranılmalı

    Türkiye’nin asıl tablosu yoksulluk

    “Soykırıma karşı vicdanlı bir duruş”

    DP Genel Başkanı Uysal: Bölücülükle demokrasi yan yana gelemez

    'Afganistan'ın saldırısında 23 Pakistan askeri öldü, 29 asker de yaralandı'

    Ülkeye saraylardan değil, pazardan bakın

    Filistin ile AB, ateşkes sonrasını görüştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.