Deccalın davasının öldürülmesi

Ali Yitik: Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz?

İsa Aleyhisselâm İnecek mi?

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."1

Çok karmaşık bir hadis-i şeriftir. İçinden çıkabilene aşk olsun! Bu hadiste İsa Aleyhisselam’ın ineceği haberi var, Büyük Deccal’ı öldüreceği haberi de vardır. İki ayrı haber.

Bediüzzaman bu hadisi iki yönden tefsir ediyor:

1-“Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mu’cizâtlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.”2

İstidraç, bir kimsenin her hangi manevî bir makamı olmaksızın, çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple isyan ve küfrünün artmasıdır. Âsî kulun, gitgide azaba yaklaşmasıdır. Dehşetli Deccalın kendisini sihir, manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarla muhafaza edeceği anlaşılıyor. Deccalı öldürecek zatın da, harika, mu’cize sahibi ve herkesin makbulü bir zat olması gerekir. Ki “o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.”

Öldürme kavramını da, fikirlerini öldürmek şeklinde anlayabilir miyiz? Öyle deliller sunar ki, ortada savunulacak fikir kalmaz. Fikirleri çürüyüp gider ve insanlar nezdinde ölüp gider.

İnsanları artık meşgul etmez olur.

Deccali Kim Öldürecek?

Bediüzzaman’ın tevillerinin ikinci kısmı şöyledir:

“Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılıncıyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek, ancak İsevî ruhanileridir ki, o ruhaniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"3 diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur’âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.”4

Bu paragrafta çok haber var. Sırayla ele alalım:

1- İsa Aleyhisselamın şahsı, Deccalın şahsını öldürecektir. Okunduğu haliyle böyledir. Burada bir kinaye var mıdır? Cümle çok açıktır. “Şahıs” ifadesi adeta kinayeyi öteliyor. Her iki unsurda da “şahıs” ibaresi dikkat çekicidir.

2- İsa Aleyhisselamın kılıncı da vardır. Kinaye değilse onu da dikkate alalım. Ancak kinaye olacağına dair kuvvetli kanaatımız vardır. Kılınç yerine kitap olabilir, hak ve hakikat olabilir.

3- İsevî ruhanîleri, Deccalın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluğu, dinsizliğin azametli heykelini ve şahsı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet fikr-i küfrîsini mahvedecektir.

4-İsevî ruhanîlerinden maksat, Hazret-i İsa’nın doğru dinine inanmış ve inancını yaşamakta olan Hazret-i İsa’ya bağlı ruhanî liderlerdir.

5-İsevî ruhanîleri, Hazret-i İsa’nın dininin hakikatini İslâmiyet hakikatiyle birleştirerek, meydana gelen kuvvetle Deccalın şahs-ı manevîsini dağıtacaklar, öldürecekler.

6-Hatta, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın, Hazret-i Mehdîye namazda uyması hakkındaki rivayet bu ittifaka, yani Kur’ân’a uyulacağına ve Kur’ân’ın hâkimiyetine işaret ediyor olmalıdır.

Ahirzaman çok şeyler gebedir. Allah hayr etsin. Amin

Dipnotlar:

1- Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530

2- Şualar, s. 619

3- Buharî, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368

4 - Şualar, s. 619.