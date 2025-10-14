"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Nur talebelerinin birliği nasıl sağlanır?

Mustafa Güreldi
14 Ekim 2025, Salı
Cenab-ı Hak bu asırda ehl-i imana lokomotiflik görevini asrın imamının talebeleri olan Nur Talebelerine vermiştir.

Diyaneten de siyaseten de ehl-i imana rehberlik Nur Talebelerinin görevidir. Fakat Nur Talebelerinin, aynı kaynaktan su içtikleri halde farklı gruplara ayrılmaları bu görevi hakkıyla yapmalarına mani oluyor. Birlik içinde olsalar daha iyi güçlü verimli hizmet edebilirler. Bunların hepsi bunu bildikleri halde neden bir araya gelemiyorlar? Böyle bir birlikteliği arzu etmek samimi Nur talebesi olmanın gereğidir.

Hakikat bu olmakla beraber bugünkü şartlarda bu mümkün olabilir mi? İşin içinde his ve duyguların, anlayış farklılıklarının, aşırı muhabbet ve itimattan kaynaklanan teslimiyetin, içtimaî ve siyasî farklılıkların, devlet müdahalesinin ve ifadesini doğru bulmadığım bazı şeyleri aşıp da birliği sağlamak çok kolay değildir. Bütün bunları aşıp tek çatı altında bir araya gelmek çok mümkün gözükmüyor. Belki fıtrata da uygun değil. O halde ne yapılmalı?

Üstadın diğer cemaatlerle bir araya  gelmek için koyduğu: "Şer'i hürriyeti ve asayişi muhafaza etmek, muhabbet üzerine hareket etmek, maksat ve gayede bir araya gelmek ve bir de insanların kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır" ölçülerinde bir araya gelmektir.

Bu da Nur Talebelerinin tek çatı altında bir araya gelmekten çok konfederasyon tarzında bir üst çatıda bir araya gelmeleriyle  mümkün olabilir. Kıriterleri oluşturup o çerçevede bir araya gelip ortak çalışma yapabilirler ve yapmalılar. Bunun bir handikapı bugünkü siyasî yapı. Bu siyasî yapı düzelmeden bunun gerçekleşmesi zor görünüyor.

Her şeyin bir zamanı ve mevsimi var. O zaman gelince ekilen tohumlar bire bin sümbül verir. Allah'tan dileyelim ki o günler gelmiş olsun. Elbirliği ile kavlî ve fiilî dua ile buna çalışalım

Görülen o ki, biz ehl-i imana lokomotiflik edip öncülük etmeliyiz ki birlik beraberlik sağlansın. Onun için önce biz aramızda bu birlikteliği sağlamalıyız. Sonra ehl-i imanı bir araya getirmeye çalışmalıyız. Bu iş bizim işimiz, bu ölçüler bizde var. Asrın imamı önümüze koymuş. Bize de bunu hayata geçirmek kalıyor. Gayret bizden tevfik Allah'tan.

