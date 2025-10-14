"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2025 SALI

Augsburg hizmetleri-2

Abdülbakî ÇİMİÇ
14 Ekim 2025, Salı
Burada öncelikle bütün Augsburg hizmet kahramanlarına çok teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyoruz. Burada Risale-i Nur hizmetleri meşveretle planlanıyor.

Bu programın da meşveretle her detayı planlanmış ve program o plan dâhilinde deruhte edildi. Meşveretlerde gençlere de yer verilmesi ve onları teşvik etmeleri takdire şayandı. Augsburg’ta herkes hizmetin bir yerinden tutmaya ve istidadı noktasında katkıda bulunmaya gayret ediyor. Yakın il ve mahallerden de programa katılım olması şevke medar oldu. Hanımlar da hizmetin içine dâhil olmuş ve haftalık sohbetlere başlamış. Dershanenin iki bölümü var, birinde erkekler ders yaparken diğerinde hanımlar yapabiliyor. Hatta bizim programımız da kapalı ses sistemiyle hanımların da istifadesine sunuldu. Daha önce olduğu gibi zaman zaman aile okuma programları yapılıyormuş, tekrarı da planlanacakmış. Rabbim hizmetlerini şahs-ı mânevî içinde kalarak devam ettirsin. Yeni yeni müştak ve muhtaç olanların sayısını artırsın.

Köse Ailesi

Köse ailesi Adana’dan Almanya’ya gitmiş ve bu mahalde ikâmete başlamışlar. Baba Mehmet Köse ağabey en çok hatırlanan ve bahsedilen ağabeylerin başında geliyor. Oraya yerleşir yerleşmez hizmetlere başlamışlar. Evlerinin giriş katını medrese olarak ihdas etmişler ve hâlen burada dersler ve hizmetler devam ediyor. Hanımlar da rahat olarak bir bölümünde hizmetlerini ifa edebiliyor. Binanın yapılış tarihi 1876 olunca bunun Bediüzzaman’ın doğum tarihi ile tevafuk ettiği düşünülerek ayrı bir şevk unsuru olmuş. Hatta binanın dışında yola bakan kısımda bu tarih yazılı olarak hâlen duruyor. Mehmet Köse Ağabey Yeni Asya hizmet çizgisinden hiç inhiraf etmeden ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Kutlular Ağabey başta olmak üzere birçok ağabey ve yazar Augsburg’a gelmiş ve onların mihmandarlığını Mehmet Köse Ağabey yapmış. Augsburg hizmetlerinde hâlen devam eden kardeşler Mehmet Köse ağabeyin dersler noktasında kendileriyle bire bir alâkadar oluşunu hâlen anlatıyorlar. Mehmet Köse ağabeyin dört erkek evlâdı da babalarının yolunda Risale-i Nur hizmetleriyle alâkadar olmaya gayret ediyorlar. Anadolu’nun başta Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Uşak, Ordu, Kocaeli gibi illerinden insanlar Risale-i Nur ile hemhâl olmuşlar ve Risale-i Nur hizmet ve derslerinin müdavimi olmuşlar. Hepsine tebrikler, maşallah, barekallah diyoruz.

Kabirleri Augsburg’ta

Mehmet Köse ağabey evlâtlarına en fazla hizmet ettiği yer olması hasebiyle olacak kabrinin ikâmet ettiği Augsburg’ta olmasını vasiyet etmiş. Mehmet Köse Ağabey 3 Kasım 1944’te Adana’da dünyaya gelmiş, 24 Aralık 2016’da Augsburg’ta vefat etmiş. Vasiyeti üzerine Augsburg kabristanlığına defnedilmiş. O defnedildikten sonra çevresine başka Müslümanlar da yakınlarını defnetmişler. Yakın bir zamanda hanımı Sabriye Köse ablamız da rahmete kavuşmuş.

Evlâtları annelerini de babalarının yanı başına annelerini de defnetmişler. Kabirlerini güzel inşa etmişler ve kabir taşlarına “İnsan bir yolcudur. Sabâvetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. (Risale-i Nur)” yazısını Türkçe ve Almanca yazdırmışlar. Kabristanlığı ziyaret edip dualar ve Kur’ân okuduk. Rabbim rahmet etsin, mekânları Cennet olsun. İnşaallah şahs-ı mânevîden hisseleri kıyamete kadar devam ediyor. Ne mutlu onlara ki hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede ömürleri geçmiş ve o vaziyet üzere vefat etmişler.

Bizler de program bitişi 5 Ekim 2025 günü geri döndük. Daha nice programlarda buluşmak dileğiyle inşaallah...

—SON—

