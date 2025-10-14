Dünyada garîb bir yolcu gibi yaşa

Yolcu yolunda gerek, denilmiştir. Bu dünya ahiret hayatının yanında bir kaç saniye kadardır. Belki yok hükmündedir. İşte bu bakımdan, asıl vatanı aslîmiz olan cennete doğru yürürken çok hassas ve dikkatli olmalıyız.

Bu kısacık dünyâya yatırım yaptığımız gibi, ebedî hayat için daha fazla yatırım yapmalı, orası için; mesken, arsa, at, kat, yat, yiyecek ve içecekler hazırlamalıyız. Bir gün sevgili ve şefkatli Nebîmiz (asm) İbni Ömer'in omuzunu tuttu ve şöyle nasîhat etti: "Dünyada sanki yabancı veya garîb bir yolcu gibi yaşa!"

İbni Ömer de (ra) şöyle diyor: "Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha çıktığında akşamı bekleme. Hastalığın için sağlığından ve ölümün için hayâtından istifâde et. Vaktini boş geçirme."

Evet, en önemli hayat olan cennet hayatı için; sağlıklı iken ve zamanımız varken; namaz, niyaz ve salih amellerle ve hayır hasenatla ve tebliğle ve gıybet ve günahlardan kaçarak vaktimizi değerlendirmeliyiz. Ahiret için; azık, rızık ve takvâ azığı hazırlamalıyız.

İhlâsla ve Sünnet-i Seniyye dairesinde yaşamalıyız. Çünkü ihlâsla geçen bir sâniye, Allah katında senelerdir. Allah için harcanmayan boş, mâlâyânî ve ihlâssız seneler ise, Allah indinde saniyeler veya yok hükmündedir.

İşte bu önemden dolayı, en azından farzları edâ etmek, kibir ve kebâirden yılan ve akrebten kaçar gibi kaçmamız gerekir. Çünkü bu garip yolculuk ve "Seyâhat ise, kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre uzun yolu mütefâvit (farklı farklı) derecede kat' ederler. Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesâfeyi bir günde kat' eder."

Hem bu yolculukta; farzları yerine getiren ve büyük günahlardan kaçan mü'min, iki dünyasını da kazanır. İki âlemde de huzurlu, mutlu ve umutlu olur.

Şair, "Yol arama yorulursun, namazla kurtulursun" diyor. Sevgili Nebîmiz de (asm), "Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazı asla terk etmezdiniz" buyurmuştur.

"Halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü ahirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkà eder (ebedîleştirir)." (Sözler, s. 27.)

İman, sabır, şükür, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.