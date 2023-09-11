"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Az konuşmak” vesselam!

Sebahattin YAŞAR
11 Eylül 2023, Pazartesi
Suçun şahsiliği ilkesini herkes bilir, ama gelin görün ki babasıyla problem yaşadığımız evladına, babasının olumsuz duygu faturasını bir güzel kesiyoruz.

Yani o olumsuz olay, babasıyla yaşandı, oğluyla yaşanmamış gibi yapmıyoruz. Hatta bazen bırakın babanın oğlunu, insanın zulüm damarı o kişinin sülalesine kadar olumsuz duygu taşımaya, daha ağır durumlara sebep olabiliyor.

Oysa bir yanlışı yapan, yaptığı yanlıştan sorumludur. Ama bu yanlışı onun akrabalarına, şehirlilerine, ırkına teşmil etmek doğru olmaz. “Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olmaz.” Kur’ani bir kaidedir.

Bir meslek grubundaki bir insanın bir yanlışını bütün o meslekte olanlara sarf etmek ağır bir zulüm olur. Hatta aynı insanın bir yanlışını bütün zamanlarda o yanlışı yapıyormuş gibi değerlendirmek yine ayrı bir zulümdür. 

Düşünün sizin yanlışını gördüğünüz bir insan, o yanlışından pişmanlık duymuş ve tevbe etmiş olabilir. Allah onu affetmiş de olabilir. Siz yanlışını gördünüz ama tevbesini görmediniz. Ve o görmediğiniz tevbesiyle o kişiyi sürekli o yanlışı yapıyor gibi değerlendiriyorsunuz, zulmediyorsunuz. Bu olmaz.

İnsan bu, bir saat önce ciddi bir yanlışa düşen bir insan, bir dakika içinde yaptığı o yanlıştan ciddi bir nedamet duyup, pişmanlıklar içerisine girmiş, o hatasından çok büyük bir ders çıkarmış olabilir. Yani o problem, o hata o kişinin başına gelmiş, kişi bu durumu yaşamış, hatasını anlamış ve tevbe ederek dersini almıştır. O hata belki de ilgili kişiye çok şey kazandırmış olabilir. Ama uzaktan o durumu gören ve değerlendiren kişi sadece o hatayı görmüştür. Sonraki gelişmeleri bilmemektedir. İnsan bu yüz cümle ihlaslı idi yüz birinci cümle olmayabilir. Bazen de görmediğimiz, bilmediğimiz ortamlara, kişilere uzaktan veballi yorumlar yapmaktayız. Nitekim nice doğru dediklerimizde pek çok yanılgılar olabilmektedir. Az konuşmak vesselam.

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis’te çözülmeli

    Üniversitede yemeğe yüzde bin 400 zam

    Fas’ta can kaybı artıyor

    53 ülkenin doktorları Kapadokya’da buluştu

    Bakanlık halk sağlığını korumada sınıfta kaldı

    Cezayir, Fas'a hava sahasını açtı

    Erdoğan-Sisi görüşmesi gerçekleşti

    G20 dönem başkanlığını Brezilya devraldı

    SUV otomobiller tercih ediliyor

    Rize'de hortum gözlemlendi

    Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

    Kosova, plastik poşeti yasaklıyor

    5 çocuğuyla 13 gün boyunca su ve yiyecek için yürüdü

    Öğretim yılı için tedbirler alındı

    En uzun işletmenin ömrü 3-5 yıl sürüyor

    İhracat ikliminde zayıflama

    G20 zirvesi başladı

    Zaman daralıyor

    Türkiye’de deprem olmayacak yer yok

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırıya göz yumma tuzağı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları da yazmaya yürekleri var mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kutlular Ağabeyin dilinden 12 Eylül’le mücadelemiz
    Şükrü BULUT

    12 Eylül, Türkiye için istiğfar mevsimidir…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Meşhur ve sözü hüccet bir zat
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kendimizi sorgulamamız şart
    Sebahattin YAŞAR

    “Az konuşmak” vesselam!
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset canibiyle neden galebe edilmez?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.