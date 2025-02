Adana Demirspor'dan Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.

Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz'dan sahadan çekilme açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz tepkilerinin Merkez Hakem Kuruluna olduğunu söyledi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekilirken hakem Oğuzhan Çakır da bir müddet bekledikten sonra maçın tatil edildiğini duyurdu.

Yapılan anonsun ardından stattan çıkan Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, aracına doğru giderken kısa bir açıklama yaptı.

Korkmaz, takımın sahadan çekilmesinin nedeni olarak penaltı pozisyonunu işaret ederek "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı.

Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Morata, Süper Lig'de açılışı yaptı

Yeni transfer Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ikinci lig maçında fileleri havalandırdı.

Galatasaray formasıyla ilk maçına 22. haftada Gaziantep FK müsabakasında çıkan İspanyol yıldız, ilk golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

Osimhen'den Morata'ya penaltı jesti

Victor Osimhen, kazanılan penaltıyı yeni transfer Alvaro Morata'ya bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 11. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasında Semih Güler ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Bu sezon penaltıları kullanan Osimhen, yeni transfer Morata'ya jest yaparak topu takım arkadaşına bıraktı. İspanyol yıldız, RAMS Park'ta çıktığı ilk maçta topu ağlara göndererek iyi bir başlangıç yaptı.

Morata, golden sonra Osimhen'e koşarak sevincini takım arkadaşıyla paylaştı.

Metin Öztürk'ten açıklama

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarıda kalan Adana Demirspor müsabakasının ardından, "10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter." açıklamasını yaptı.

RAMS Park'taki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, herkesin şok içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kıskanıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"2 senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza az kaldı. Tesisleşiyoruz, çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlardı. Adana Demirspor'un tahtası kapalı, gencecik kardeşlerimiz canla başla oynuyorlar. Bu çocuklar yarın başka kulüplerde oynayacaklar, onların emeklerine yazık değil mi?"

"Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz"

Adana Demirspor'un hakemin penaltı kararı sebebiyle sahadan çekildiğine dikkati çeken Metin Öztürk, "Adana Demirspor ilk kez mi haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk kez mi haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da Metin Korkmaz da konunun Galatasaray'la ilgili olmadığını, MHK'yle ilgili olduğunu söylüyor. Biz de her zaman söylüyoruz, orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Bir hata varsa o an olmuştur, maç devam eder. Ama fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR hakemi Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ya da diğer takımlara karşı ilk kez mi haksız karar verildi. Bir komedinin ortasındayız, herkese yazık." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın her şartta yoluna devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, "Şu anda görüyorsunuz, ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması, onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyoruz." diye konuştu.

Bu olayın kimsenin işine yaramayacağını da belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu olay kimsenin işine yaramaz. Pusuda bekleyip, Adana Demirspor'un başkanı ve yardımcısı demeç vermeden açıklama yapanların da işine yaramaz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim, teşekkürler."

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un şu ifadelerine yer verildi:

"Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."