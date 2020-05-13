Altaylı: Terim'e sokağa çıkma yasağı yok mu?

HABERTÜRK YAZARI FATİH ALTAYLI, 66 yaşındaki FATİH TERİM’İN FLORYA TESİSLERİ’NDE TAKIM ÇALIŞTIRMASINA TEPKİ GÖSTERDİ.

HABERTÜRK yazarı Fatih Altaylı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in önceki gün Florya Tesisleri’nde futbolcuları çalıştırmasına tepki gösterdi. 66 yaşındaki Fatih Terim’in sokağa çıkma yasağı olduğunu ifade eden Fatih Altaylı yazısında şunları söyledi: “Dün Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında olamayacağını yazdım. Aaa, bir de ne göreyim, Terim antrenmanda. Tarabya’dan çıkmış, Florya’ya gitmiş. Nasıl olabilir böyle bir şey! Yasak yok mu, yasa yok mu? Bazıları yasalar üstü mü? “Fatih Hoca önemli iş yapıyor, o çıkabilir” diyen bir yasa mı var? Fatih Hoca’nın da günahını almayayım, belki Şenol Güneş falan da çıkmıştır ama Terim’inki kabak gibi görüntülü. Biri bana söylesin, Terim nasıl çıkar sokağa? Avukat, mimar, işadamı, sanayici, çöpçü, ocu, bucu kimse çıkamazken nasıl çıkar! Bu ülkede yasa masa yok mu? Bakın yemin ediyorum 65 yaş üzeri olsaydım yarın sokağa atardım kendimi. Çeviren emniyet görevlisine de Terim’in fotoğrafını gösterirdim. Ona işlemeyen yasa bana mı işleyecek diye!”