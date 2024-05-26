Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.

53. dakikada Saponara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.

71. dakikada Meunier'in pasında, kaleci Bahadır Güngördü, Visca'dan önce davranarak tehkileyi önledi.

78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.

88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

Son dakikalarda Enis Destan’ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Ligde en fazla yer alan 4. takımdı

MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı.

Toplam 54 kez Süper Lig’de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021’den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, Türkiye Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

Bordo-mavili taraftarlar izleyemedi

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK, üçüncüsünü İstanbulspor maçında çeken bordo-mavililerin cezası Ankaragücü maçıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü taraftarları ise takımlarının ligden düşmeme mücadelesinde kendilerine ayrılan tribününün büyük bölümünü doldurarak, sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

"Bütün camiadan özür dilemekten başka, onların affına sığınmaktan başka bir cümlem yok"

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün maç özelinde değerlendirmelerin dışında söylemesi gereken tek bir şeyin olduğunu belirterek, "Bunu Ankaragücü camiasına yaşatan kişilerden birisi, sorumluluğu almak isteyen en önemli kişilerden birisi olmam itibarıyla bütün camiadan, taraftarlarımızdan bütün samimiyetimizle özür diliyorum" dedi.

"Bunu özellikle son 7-8 haftada hissetmeme rağmen çok dile getirememiştim oyuncularıma ama Ankaragücü çok daha iyi, çok daha güzel günleri hak ediyor." ifadesine kullanan Belözoğlu, "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde hissetmeyeceğim bir duyguydu bu. Ama ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü camiasına bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğimi söyleyebilirim. Çok üzgünüm, benden yana bütün camiaya hakkım helal olsun. Onlara çok daha güzel şeyler yaşatmak isterdim. Bugün gelinen noktada söylenecek sadece bunlar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Hayatımın sonuna kadar bu vicdanla yaşayacağım"

Göreve devam edip etmeyeceği yönündeki soruya da Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey ile görüşüp zaten bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Biz kimseyle görüşmedik, soyunma odasında oyuncularla helalleştik. Söyleyebileceğim benim herhangi bir bildiğim de yok. Burada yaşanılan süreçte bir birliktelik oluştu. İyi gün de kötü gün de oldu. Bir ayrılık olacaksa da en yakışıklı haliyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çok sıcak, bugün ilk ama bir gün söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum, burada hiç kimseyi kırmak, kimseyi hedef göstermek değil burada baş sorumlulardan biri benim. Bütün camiadan özür dilemekten başka, onların affına sığınmaktan başka bir cümlem yok. Çünkü ben buraya gelirken çok büyük hayallerle ve hedeflerle geldim. Yaşadığımız zorlukların ötesinde söylemem gerekenlerden ziyade benim burada bu acıyı bu camiaya yaşatanlardan birisi olarak hayatımın sonuna kadar bu vicdanla yaşayacağım. Bunu samimi olarak söylüyorum."

Belözoğlu, Ankaragücü'nün sadece Trabzonspor yenilgisiyle küme düşmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ne Trabzonspor’un Ankaragücü’ne sahanın içinde ne de Ankaragücü’nün Trabzonspor’a sahanın içinde ihtiyacı yok. Bu bir futbol müsabakası. Karşıda benim hocam var Abdullah Avcı. O Trabzonspor’un başarısı için her şeyi yapacak ben de Ankaragücü’nün başarısı için inanın her şeyi yaptım. Futbol bu, bugün gelinen noktada Ankaragücü Trabzonspor’a yenilip düşmedi, bu noktaya gelene kadar birçok takıma yenildi deplasmanda. Bu takımın taktiğini, tekniğini konuşmadan önce söylemem gerekenleri söyledim diye düşünüyorum. Baş sorumlulardan birisi olarak samimiyetimle taraftarın gözünde de çok büyük beklenti ile buraya gelmiştik. Özür dilediğimi samimice bunu ömrümün sonuna kadar vicdanımda yaşayacağımı söyledim. Bunu samimice bu acıyı yaşayacağımı söyledim. Onun dışında teknik, taktik o değişiklik bizim için çok farklı bir senaryo değildi. Biz çok fazla takım defansına önem vermeye çalıştık sezon başından beri. Bugün ligin biz bu maça geldiğimizde en az gol yiyen 4 takımdan bir tanesiydik. Ama bugün oyuncular içinde kolay değil. Bütün Ankaragücü camiasından özür diliyorum. Benden yana helali hoş olsun, çok acı bir tecrübeydi. Bu acı tecrübeyi yaşamak da bana nasipmiş, ekibime de hayatta bunlar var. Herkesten çok özür diliyorum."

"Üçüncülük hedefi ve kupa finali hedefi kağıt üzerinde gerçekleşti"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bu oyunun içinde bunlar var. Büyük camia bunların altından çok kolay kalkabilirler, kalkacaklardır da." diye konuştu.

İlk 20 dakikalık bölümde, penaltıdan yedikleri gole kadar oyunun hakimi olduklarını ve doğru planlama ile gittiklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Çalıştıklarımızı net bir şekilde uyguluyorduk. Eren’in ayağının kayması, arkaya atılan bir top, rakip penaltı ile öne geçti. Rakip öne geçtikten sonra da daha iyi oynamaya başladı ve bizim orada oyunun içine bazen girdik, bazen çıktık. Çünkü Ankaragücü takımı bu sene oyunun karşılığını alamadı diye düşünüyorum. Sonra ikinci yarıda oyunun bir bölümünde özellikle ufak tefek hamleler yaptık, oyun içinde biraz değişiklikler yaparak öne geçtik. Sonrasında da 85’de duran toptan yediğimiz gol var. Sonrasında arkasından özellikle bireysel performansın ortaya çıktığı ikinci gol olunca rakibin zihinsel olarak ister istemez kaygı ve endişeleri daha fazla arttı. Ondan sonra geniş alanlar çıktı ve bunları biz değerlendirmiş olduk. Kazanarak kapatmak istiyorduk, kazanarak kapattık. Orada benim oyuncum da var öğrencim de var. Ama hayat böyle bir şey ama her gün yenilenecek ve devam edecek diye düşünüyorum."

Avcı, bu sezonla ilgili değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizim bu sene kısaca bir değerlendirme yapacak olursak geldiğimiz haftadan sonra koyduğumuz bir takım üçüncülük hedefi ve kupa finali hedefi kağıt üzerinde gerçekleşti. 3’üncülük hedefine 1 ile 2 zaten ayrılmışlardı yakalayabilmek çok önemliydi onu yakaladık. Kupa finali oynamak ve kazanmaktı. Bunu da gerçekleştirdik, hatta oyunun bir bölümü Beşiktaş, ikinci bölümü özellikle bizim oyunu domine ettiğimiz gelgitlerin olduğu 95’te kupayı kaybettik. Bu bizi çok üzdü. Bugün de zihinsel ve fiziksel olarak onun da yorgunluk ve üzüntüleri vardı. Ama bu oyunun içinde bunlar var."

Sezon öncesi programı da yaptıklarını ifade eden Avcı, "Geçen hafta kupa finalinden sonra programımızı da hemen üzerinde oynadık ve netleştirdik. Sezon başı kampımız programımız net, hazırlık maçları, günleri, tarihleri belli, Avrupa Kupası ön eleme hangi tarihte oynayacağız. Haziran ve temmuz takvimini çok net bir şekilde yaptık kampımıza dair. Uzun zamandır uğraştığımız transfer çalışmalarının bir bölümünde ciddi şekilde mesafe katettik." şeklinde konuştu.

Avcı, Trabzonspor taraftarına da seslenerek, "Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Bugün ceza bitti önümüzdeki sene onlara çok ihtiyacımız olacak. Çünkü onların istedikleri bunu daha evvel gerçekleştirmiş bir ekibin daha hızlı, daha agresif daha baskılı daha temaslı bir oyuna geçişini hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Onun için önümüzdeki senenin de hızla çalışmasını yapıyoruz. Seneyi galibiyetle kapattık. Bütününde baktığında inişlerin-çıkışların olduğu bir sezonda ortalaması gayet iyi gözüken ocak ayının da özellikle şubat ayına bağlayan 9 maçın olduğu süreçte yaşadığımız sıkıntılara rağmen bence yakaladığımız ivme son derece doğruydu. Ama bu yeterli mi, değil, daha iyisini, daha hızlısını, daha şiddetlisini yapabilmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Transferlerle ilgili başkan ve yönetim kurulu ile bir araya geldiğini belirten Avcı, "Büyük ihtimalle İstanbul’da olacak bundan sonraki sürecimiz, bir araya gelmek. Çünkü yarından itibaren herkes tatiline ve programlarına doğru hareket edecek. Bütün takımla ilgili transferlerle ve iç transferle içerdeki dağılımları ile ilgili tabii ki başkan ve yönetim kurulu ile paylaşıyorum." diye konuştu.