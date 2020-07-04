Arda'nın gözü Terim'de

BARCELONA İLE 5 YILLIK SÖZLEŞMESİ SONA EREN VE SERBEST KALAN ARDA TURAN, “FATİH TERİM BENİ ÇAĞIRIRSA G.SARAY’A GİDERİM” MESAJINI VERDİ. MENECER AHMET BULUT İSE AVRUPA’DA 2 TAKIMLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI.

İSPANYA ekibi Atletico Madrid’de gösterdiği başarılı performans sonunda Barcaleno’ya transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan’ın Katalan ekibindeki kariyeri 30 Haziran’da sona erdi. Bonservisi elinde serbest futbolcu stasütüsünde bulunan Arda Turan’ın hangi takımda forma giyeceği de tartışma konusu oldu. Menejer Ahmet Bulut, yurtdışından bir-iki kulüple görüşmelerinin olduğunu söyledi.

34 milyon avroya Barcelona’ya gitti

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı. Katalan ekibinde ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, daha sonra bir türlü eski formunu yakalayamadı ve kadrodan çıkarıldı. 2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Medipol Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki Arda Turan, 2020'nin ocak ayında Medipol Başakşehir’i de bıraktı. Futbola 6 aydır uzak kalan fakat formunu korumak için çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı şimdilik netlik kazanmadı. 2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

G.SARAY’DAN DAVET BEKLİYOR

Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah. Her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim. Çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.