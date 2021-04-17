Başakşehir'de bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi. AA

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