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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bernard Mensah Beşiktaş'ta

17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:00
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'un 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Mensah transferini Twitter hesabından saat 19.05'te açıkladı.

Mensah, siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videodaki açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

"Ev... Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında tüm sorunların dışarıda kaldığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer, bazen acının, bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcacık bir yuva, hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez. İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş."

Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.

AA

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