Beşiktaş'a 5-1 yenilen Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşırken, bu mağlubiyetin ardından konuk ekibin ligden düşmesi kesinleşti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.

Bu sonuçla 18. sırada bulunan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.

13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.

49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.

53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.

78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor karşısında moral depolayan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Immobile ligde penaltıdan 8. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ciro Immobile, Atakaş Hatayspor karşısında kullandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ligdeki 8. penaltı golüne imza attı.

Ligde toplam 14 gol kaydeden İtalyan oyuncu; Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor maçlarının ardından Hatayspor filelerini de penaltıdan havalandırdı.

Bir penaltı golünü de Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı atan Immobile 5 haftalık suskunluğunu da Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozdu.

Penaltıda taraftar Rafa Silva'yı istedi

Beşiktaş'ın 35. dakikada Rafa Silva'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda siyah-beyazlı tribünler Portekizli oyuncunun topun başına geçmesini istedi.

Taraftarlar Rafa Silva adına tezahürat yaparak talebini gösterirken, tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı Ciro Immobile'ye bıraktı. Immobile topu aldıktan sonra tribünler İtalyan oyuncuyu kısa süreli yuhalasa da 75. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

İki takım da direklere takıldı

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği bölümlerde iki ekip de direkleri geçemedi.

Beşiktaş 13. dakikada Gedson Fernandes'in sert şutunda direkten dönen topla gole yaklaşırken, 19. dakikada direği geçemeyen ekip Atakaş Hatayspor oldu.

Konuk ekip adına 19. dakikada Boutabba'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleye gönderdiği top uzak direğe çarparak siyah-beyazlı kalede tehlike yaşattı.

Arroyo ligde ilk golünü attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki ilk lig golünü Hatayspor karşısında kaydetti.

Ekvadorlu genç oyuncu yeni takımında ilk gol sevincini ise Onvo Antalyaspor ile oynanan kupa maçında yaşamıştı.

Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.

Taraftarlar Hatayspor'u teselli etti

Karşılaşmanın son düdüğü Beşiktaşlı taraftarlar, küme düşen Hataysporlu oyuncuları teselli etti.

İki takım oyuncuları saha içinde forma değiştirirken siyah-beyazlı taraftarlar "Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne" diye tezahürat yaparak iki takımı da tribünlere çağırdı.

Bu sezon ilk kez 5 golle kazandı

Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Lig maçlarında 5 gole ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, sezon başında Süper Kupa maçında Galatasaray'ı ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Lugano'yu 5 gollü sonuçla mağlup etmişti.

Rafa Silva, ligde 10. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva 53. dakikada attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki 10. lig golünü kaydetti.

Siyah-beyazlı oyuncu Samsunspor, Antalyaspor (2), Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarının ardından Hatayspor filelerini de havalandırarak ligde 10. golüne ulaştı.

Tecrübeli yıldız, Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 gol kaydederek toplamda 16 gole imza attı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Durumu iyi idare ettik"

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geriye düşmelerine rağmen iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hatayspor buraya oynamaya ve kazanmaya gelmişti. Bunu da maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyilerdi ve golü de buldular. Biz duygusal kontrolümüzü bu sefer kaybetmedik. Zorluklarla mücadele etmek gerekiyor. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi idare ettik. İkinci yarıda iyi defans yaptık. Öne geçtiğimizde Hatayspor üstümüze geleceği için geride boşluk bulacağımızı biliyorduk, bu boşlukları kullandık." ifadelerini kullandı.

Maçta 3 gol atan Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile üst düzey profesyonel ve iyi bir futbolcu. Son haftalarda oynamama durumuna karşı reaksiyonu çok iyiydi, süreci iyi idare etti. İyi çalıştı. Daha taze bir Immobile görüyoruz bugün. Tecrübe çok önemli. Böyle durumlarda tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Hat-trick yaptığı için çok mutluyum. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben de konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı zaman, gol attığında mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

Keny Arroyo'nun attığı gol için de mutlu olduğunu kaydeden Solskjaer, "Takım arkadaşları da onun adına çok mutlu. Rafa Silva'nın o pozisyonda kendisinin atacağını düşünmüştüm ama takım arkadaşının öz güven kazanması için servis yaptı. Arroyo'yla öğleden sonraları ekstra çalışmalar yapıyoruz. Tüm gençler için bu ekstra çalışmalar çok önemli. Büyük maçlara böyle hazır olabilirler. Sahadaki durumu çok iyiydi, umarım daha da iyi olacak. Gençler futbol oynamak için buradalar. Tesisimize bu hafta Zafer adında felçli bir taraftarımız geldi. Oyuncularımıza konuşma yaptı. 'Beşiktaş iyi oynadığı, mücadele ettiği, koştuğu zaman hayatta olduğumu hissediyorum' dedi. Futbol oynamak, bu yeteneğe sahip olmak bir lütuf. Ne kadar şanslı olduklarını anlamaları gerekiyor. Yapmaları gereken şey yüzde 100'lerini vermek ve taraftarı mutlu ettikleri için ne kadar şanslı olduklarını hissetmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değinerek, şunları kaydetti:

"Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Jose Mourinho ile birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak. Onu ve takımını tanıyorum. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım. Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz."

Murat Şahin: "Seneye takımımızı geri getirmeye çalışacağız"

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, inşallah sezonu istedikleri yerde bitirirler. Hatayspor olarak Kayserispor maçından sonra hemen hemen tüm maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımızın ligde iddiamızın düşmesinden sonra kırılmalar yaşadı. 2-1'e kadar oynanan oyundan memnunum. Oyun disiplinini bırakarak Beşiktaş'a oyunu vermemizin sonucunda skor 5-1'e geldi. Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncularımızla ilgili tasarruflarımız olacak. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımımızı geri getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Maçlarını Mersin'de oynadıkları için Hataylılarla bütünlük sağlayamamalarının kendilerine sıkıntı yaşattığını aktaran Şahin, "Bizim için en büyük sıkıntı Mersin'de oynamamız. Seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehirlerinin takımı olduğunu hissedemiyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesisleri Mersin'e 1 saatlik bir yerde. Depremden sonra en iyi şartlar verilmeye çalışılmış ama seyircilerimiz gelemiyorlar. Ne idmanımıza ne maçımıza gelebiliyorlar. Bu bütünlüğü bu sene sağlayamadık. Seneye İskenderun'da oynama planımız var. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım." ifadelerini kullandı.