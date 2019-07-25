Devler Ligi'nde eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı. 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1 Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1 Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0 Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1 Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0 Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0 Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1 AA

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