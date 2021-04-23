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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

'EURO 2020'nin ev sahipleri değişti

23 Nisan 2021, Cuma 17:18
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında EURO 2020'nin ev sahibi kentlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Müsabakalara seyirci alacağını garanti etmeyen Bilbao ve Dublin organizasyondan çıkarılırken, Bilbao'daki maçların Sevilla'da, Dublin'deki karşılaşmaların ise St. Petersburg ve Londra'da oynanacağı belirtildi.

Buna göre, Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Aynı gruptaki diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.

Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düştü.

EURO 2020'nin oynanacağı şehirlerden Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu.

Öte yandan, açıklamada, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili son gelişmelerin yönetim kurulunda ele alındığı ve gelecekte atılacak adımların değerlendirildiği aktarıldı.

AA

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