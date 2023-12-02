EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Kuraya, 21 takım katıldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Grupta birinci ve ikinciler doğrudan son 16 turunda

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

10 şehir ev sahipliği yapacak

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Gruplar

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya

Türkiye'nin ilk rakibi C yolu play-off galibiyle

Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

18 Haziran 2024:

Türkiye-C yolu play-off galibi

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024:

Türkiye-Portekiz

C yolu play-off galibi-Çekya

26 Haziran 2024:

Çekya-Türkiye

C yolu play-off galibi-Portekiz

Bakan Bak kura çekimini değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibiyle (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) eşleşen milli takımın kurasını değerlendirerek, "Bizim Çocuklar'a yürekten inanıyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu aşamadan sonra yapacağımız şey rakiplerimizi detaylı bir şekilde çalışmak olacaktır

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldıkları F Grubu'nu değerlendirerek turnuvada her maçın zor olabileceğini söyledi.

Montella, Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kura ile ilgili özel bir tercihlerinin olmadığını belirten Montella, "Bu aşamadan sonra yapacağımız şey artık rakiplerimizi detaylı bir şekilde çalışmak olacaktır." dedi.

Kuranın Türkiye'nin EURO 2008'de yer aldığı gruba benzer olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kurada Portekiz ve Çekya çıkınca, EURO 2008'i hatırlatıyor olabilir. Ancak burada beklentiler ve birçok şey çok farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye dördüncü torbadan girmişti ve o turnuvada neler olduğunu hepimiz gördük. O yüzden burada bilinmeyen, beklenmeyen ve öngörülmeyen şeyler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük turnuvalarda her maçın zor olabileceğini söyleyen Montella, "Futbolculuğum ve antrenörlük kariyerimin üzerinden 30 yıl geçti. Bu gibi turnuvalarda her maç zordur ve takımlar arasındaki güç farklılıkları da oldukça azdır. Sosyal medyadan yorum yapanlara saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde." diye konuştu.

"Portekiz karşısında ilk resmi galibiyetimizi alabilir miyiz?" sorusuna ise Montella, gülerek Türkçe "İnşallah, kazanan kim olursa." yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: İnşallah Portekiz maçını kazanarak yine bir ilki başarırız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldıkları F Grubu'nu değerlendirerek Türkiye'ye ilkleri yaşatmak istediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi, Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz maçını kazanarak bir ilki başarmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Hayırlı olsun, Portekiz, futbolda çok önemli bir ülke. Bu zamana kadar özel maçlar dışında hiç yenememişiz. Biliyorsunuz bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Yine ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak katılıyoruz. İnşallah Portekiz maçını kazanarak yine bir ilki başarırız. Maalesef hiç galip gelememişiz. 2008 yılında da biliyorsunuz Portekiz ve Çekya, bizimle aynı gruptaydı. İnşallah 2008'deki gibi veya daha ileri bir başarı gösterebiliriz. En önemlisi bizim form durumumuz ve performanslarımız." diye konuştu.

Avrupa'nın en genç takımı olduklarının altını çizen Büyükekşi, "İnşallah gençlerimiz güzel bir sezon geçirir. Biliyorsunuz son 2 maçımızda 7 eksiğimiz vardı. İnşallah sakatlarımız da turnuvaya kadar takıma katılır. Hocamız onları takip ediyor. Belki Avrupa'da oynayan yeni katılacak gençler de olabilir. Hocamız ve Hamit Altıntop onları da takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2008'den beri uluslararası bir başarısı olmadığına dikkati çeken Büyükekşi, "İnşallah bu defa önce gruptan çıkarız, daha sonra da son 16 ya da belki çeyrek final, yarı final belki daha fazlası. Bunu başarabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor, bunu çok iyi biliyoruz. İyi oyuncularımız var, genç oyuncularımız var. İyi bir hocamız var, hep beraber yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla el ele verip gönül gönüle verip, bu işi başarmak için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"

Turnuvanın Almanya'da oynanacak olmasının avantaj olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Avantajımız, turnuvanın Almanya'da yapılması. Almanya ile Berlin'de oynadığımız özel maçta 80 bin kişilik statta 72 bin kişi vardı. Herhalde 55-60 bin Türk vardı. Dortmund'da ilk iki maçımızı oynayacağız ve Dortmund'daki bu stat da 72 bin kişilik bir stat. İnşallah burada birçok Türk seyirci stadı dolduracak. Son maçımız yine Hamburg'da, yine en çok Türk'ün yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Ayrıca 3 milyon Türk yaşıyor Almanya'da, 5 milyon da Almanya'nın çevresindeki diğer ülkelerden gelecek vatandaşlarla beraber burada başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bir kez daha ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Yapmamız gereken, kendi performansımıza ve motivasyonumuza odaklanmak"

Grupta yer alacak C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) hakkında da konuşan Büyükekşi "Kazakistan ya da Yunanistan olabilir. Ancak netice itibarıyla bütün takımlar başarı göstererek zaten şampiyonaya geliyor. Yapmamız gereken kendi performansımıza ve motivasyonumuza odaklanmak. Önce önemli olan takım olabilmek, yönetim, teknik ekip ve futbolcularla hep beraber bu işi başaracağız. İnşallah moral ve motivasyonla ve çok çalışarak birlikte başaracağız. Tüm vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz ve birlikte sevinmek istiyoruz.​" diyerek sözlerini tamamladı.

TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altıntop: Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek, hedefimiz bu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldıkları F Grubu için iyi bir kura çektiklerini söyledi.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "İyi bir kura. Baktığımızda Portekiz çok güçlü, Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek, hedefimiz bu. Bu, açık ve net. Ama tabii ki uzun bir süreç var. Umarım oyuncularımız üzerine koyarak ilerler ve hazır bir şekilde haziranda takımla bir arada oluruz. Mart ayında iki hazırlık maçımız olacak. O maçları iyi değerlendirip, en iyi şekilde Dortmund şehrinde, 18 Haziran'da iyi bir başlangıç yaparız. İki maçımızın Dortmund'da olması büyük bir avantaj. 80 bin kapasiteli bir stat. Orada vatandaşlarımızla, futbolseverlerimizle bir arada olmak çok büyük bir avantaj. Bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım, iyi hazırlanmak gerek. Mütevazılığımızı da kaybetmememiz gerekir ki konsantrasyonumuzu yüksek tutalım." ifadelerini kullandı.

Altıntop, "C yolu play-off'undan hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusunu, "Lüksemburg ile çok uzun zaman olmayan süreçte iki defa oynama şansımız oldu. Gürcistan, Yunanistan ve Kazakistan var. Hepsi altyapılarına iyi yatırım yaptı. Hangisi olursa en iyi şekilde futbolumuzu yansıtıp, iyi bir sonuçla turu geçmek istiyoruz. Hedef net." şeklinde yanıtladı.

"Portekiz bu grubun favorisi"

Hamit Altıntop, grubun favorisinin Portekiz olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Portekiz ile Dünya Kupası play-off'una deplasmanda yeni bir hoca, yeni bir kadrolaşma ile çıktık. İki farklı devre oynadık, bir penaltı pozisyonu var, gol olabilirdi. Onları çok fazla tartışmamıza gerek yok. Portekiz, bu grubun favorisi. Portekiz, son 15 yılda inanılmaz mesafe katetti. Sadece oyuncu olarak değil antrenör bazında da çok çok iyi mesafe katettiler. Her turnuvada çok iyi sonuçlar aldılar. 2016'da Avrupa şampiyonu oldular. Bizimle kıyasladığımızda aramızda biraz mesafe var gibi ama günlük futbolda bu, maçtan maça değişebiliyor. Bunu kısa zaman önce Hırvatistan ve Almanya'yı yenerek gösterdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bunu da umarım turnuvada yansıtabiliriz."

Altıntop, "Grup kuraları çekildiğinde, turnuvada nereye kadar gidebileceğimizi hayal ettiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hayaller üzerinden gitmemiz gerekir mi, evet hayal kurmamız gerekir. Özellikle Almanya'da vatandaşlarımızla birlikte 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Bizim takım çok kıymetli, onlara cesaret vermemiz gerek. Onları doğru uyarılarla, doğru şekilde hazırlamamız gerekir. Her maç çok çok iyi oynamamız gerek. Oyuncularımızın üstün performans göstermesi gerekir ki hayallerimize ulaşalım. Bunu kesinlikle yapabiliriz. İlk hedefimiz grupları geçmek, son 16'ya kalmak. Sonra kısmen de olsa futbol şansı gerekli."