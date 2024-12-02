Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, net gol pozisyonlarından faydalanamayınca, oyun kontrolü konuk ekibe geçti. Müsabakanın 41. dakikasında misafir takım Okereke ile beraberlik golünü buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde ürettiği pozisyonlardan faydalanamazken bir topu da direkten döndü. Rakibinin savunmaya çekilmesiyle baskısını daha da artıran ve söz konusu süreçte birçok duran top fırsatı bulan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Becao ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde puanını 32'ye yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada aradaki farkı 3'e indirmeyi başardı. Oğuz Aydın yine attı Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kayserispor maçındaki performansını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü. Ligde ilk kez 11'de başladığı Kayserispor deplasmanında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Oğuz, seyircisi önünde ilk 11'de oynadığı ilk maçında da 3. dakikada takımını öne geçiren golü atmayı başardı. Oğuz, aynı zamanda bu golle Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en erken golüne imza attı. Mourinho'dan devrede 2 hamle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında 2 değişiklik yaptı. Takımının ilk yarıyı 1-1 eşitlikle kapatmasının ardından Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek'in yerine de Sofyan Amrabat'ı oyuna dahil etti. Dzeko gol sayısını 13'e yükseltti Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon 13. golüne imza attı. Sezona etkili başlangıç yapan 38 yaşındaki santrfor, Gaziantep FK karşısında sonradan oyuna girmesine karşın gol bulmayı başardı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükselten Dzeko'nun Avrupa kupalarında da 5 golü bulunuyor. Penaltı kararı VAR'dan döndü Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada kazandığı penaltı atışı, VAR kararıyla iptal edildi. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Akarsu, penaltı kararını iptal etti. İlk yarı 3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Maxim'in kendi yarı sahasının solundaki hatası sonucunda topu önünde bulan En-Nesyri, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Oğuz, ceza sahası içinde kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 8. dakikada Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı. 41. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Ndiaye'nin ceza alanına ortasında David Okereke, Samet Akaydın'ın kafayla dokunamadığı topu göğsüyle önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Pozisyonu takip eden Okereke, kaleci Livakovic'den dönerek havalanan meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde tamamladı ve 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti. 45+7. dakikada Maxim'in soldan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarı 57. dakikada Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı. 78. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 89. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı. AA

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