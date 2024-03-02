Fenerbahçe, Hatay'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü. 13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi. 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu. 40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2 Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. 47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi. Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı. AA

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