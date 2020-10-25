"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Fenerbahçe ile Trabzonspor 128. kez karşı karşıya geliyor

25 Ekim 2020, Pazar 14:00
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 159 golüne, Trabzonspor 141 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, sahasında açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor ise 60 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı, Türkiye Kupası'ndaki müsabakayı ise Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor deplasmanda son 31 maçta 2 kez kazandı

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi.

Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta kalesinde 51 gol gördü, rakip fileleri ise 30 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 31 maçın 27'sinde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Fenerbahçe, 6 maçtır kazanamıyor

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

Fenerbahçe ligde 23 maçtır sahasında yenilmiyor

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Fenerbahçe'nin ev sahibi takım unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 23 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da salgına karşı ikinci kez OHAL ilan edildi

    Avustralya’da Türkler'e ait camiye saldırı düzenlendi

    İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı sınıra askeri yığınak

    Aliyev: Rusya savaşa karışmamalı

    İtalya'da salgın tedbirleri sıkılaştırıldı

    Erdoğan'dan ABD'ye gözdağı: Kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz

    Sosyal Medya Yasası için son 1 hafta

    Telefon ve internet abonelikleri e-devlet'ten iptal edilebilecek

    ABB, Ankarakart'a zam kararına onay vermedi

    Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Daha kötü günlere gidebiliriz

    İzmir Valisi: Vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

    CHP Milletvekili Yüksel Özkan Kovid-19'a yakalandı

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 43 milyonu geçti

    Fenerbahçe ile Trabzonspor 128. kez karşı karşıya geliyor

    ABD yönetimi: İsrail ile normalleşen Sudan'a yardım göndereceğiz

    Bingöl'de deprem

    Vietnam'da bilanço ağırlaşıyor

    Haddini ziyadesiyle aşan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor

    Azerbaycan, kontrol edilen alanları daha da genişletti

    Güvenin şartı hukuk

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Cennet nimetlerinden: Zencefil
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer’in adaleti, açık rejim ve denetim
    Mehmet KARA

    “Biz bu işin altından kalkamıyoruz” itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bir fosil, bir fosile
    Cevher İLHAN

    “Vatandaşların helâktan kurtulması”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrasi tutuklu, hürriyet mahpus, adalet Ömer'de: ekmek ipte
    Abdurrahman AYDIN

    Yaratılış ağacının çekirdeği: Nûr-u Muhammedî (asm)
    Genel

    AB’den bir çağrı daha
    Genel

    Güvenin şartı hukuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.