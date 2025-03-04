Fenerbahçe, zirveye biraz daha yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür'ün duran toptan kafa golüyle öne geçti. Golün ardından oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 26. dakikada önde baskı sonucunda Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 30. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Maçın ikinci yarısında tempoyu yükseltmeyen sarı-lacivertliler, rakibine de pozisyon vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 4'e indirdi.

Tadic ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, ligde 6 maç sonra rakip fileleri sarstı.

Gol yollarında ligin ilk bölümüne göre etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, 26. dakikada takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.

Ligde son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında gol kaydeden Tadic, daha sonra oynadığı 6 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Tadic, söz konusu süreçte 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da bir gol bulmayı başarmıştı.

Antalyaspor filelerini sarsan Sırp oyuncu, ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Seri 11 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça taşıdı.

2025 yılında resmi maçlarda hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte ligde 9 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

En-Nesyri durdurulmuyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Antalyaspor karşısında 30. dakikada golle buluşan Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan ve kariyer sezonunu geçiren En-Nesyri, ligde forma giydiği son 10 karşılaşmada 13 gole imza attı.

Mourinho'ya büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jose Mourinho'ya büyük destekte bulundu.

Tribünler, karşılaşma boyunca Portekizli teknik adama sevgi gösterilerinde bulunurken, stat hoparlörlerinde de 62 yaşındaki çalıştırıcı için bestelenen şarkı çalındı.

İlk yarı

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0

30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.

69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.

Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Salvatore Foti: Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Salvatore Foti, mutlak kazanmaları gereken bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarıda hızlı başladık. Golü bulmak için oynadık. Golden sonra farkı artırmak için devam ettik ve ilk yarıyı 3 farklı kapattık. İkinci yarı skoru korumaya yöneldik çünkü mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Skriniar'ın performansını da değerlendiren Foti, "O bizler için her zaman çok önemli bir oyuncu. Takıma yardım ediyor. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Gençken Sampdoria'da beraber çalışmıştık. Kulüp onu transfer ederek büyük bir iş başardı. Kendisi çok faydalı, antrenmanlarda da çok çalışıyor. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Youssef En-Nesyri'nin her zaman oynamak ve gol atmak istediğini dile getiren Foti, "Onunla ilgili hiçbir problem yok. Youssef her zaman oynamak ve gol atmak isteyen bir oyuncu. Hocamız, Avrupa maçları öncesinde onu erken çıkarıp dinlendirmek istedi. 3-0 olunca istem dışı rahatlama olmasının normal olduğunu düşünüyorum ama önemli olan o durumda bile oyunu kontrol ediyor olmamızdı. Rakibimize pek şut imkanı vermedik, kazanmak önemliydi ve takım bunun için yeterli performansı gösterdi. Bundan dolayı mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Takımın gelişiminden çok memnun olduklarını aktaran Foti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni sistemle hem daha iyi savunma hem de daha iyi hücum yapıyoruz. Kompakt bir görüntü sergiliyoruz. Sahada her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz. Hem önde hem de savunmada. Takım defans ve atak anlamında daha iyiye gidiyor. Oyuncuların bu yeni sistemi çok iyi benimsediğini düşünüyorum. Hala gelişim marjımızın olduğunu düşünüyorum. Her zaman bir sonraki maç en önemli maçtır, önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor."

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok kolay teslim olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."