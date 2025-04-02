Galatasaray, Fenerbahçe'yi eleyerek Konyaspor'un rakibi oldu

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Eren Elmalı'nın pasında Torreira topuğuyla meşin yuvarlağı Sara'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

8. dakikada soldan kullanılan korner atışında Sara ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Kostic araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topta Çağlar Söyüncü'nün Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ettiği top Osimhen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelere gitti: 0-1.

14. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun gönderdiği pasa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Barış Alper Yılmaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

24. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu Kostic'den döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Kaan'ın vuruşunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın, 26. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek Kostic'in elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Osimhen geldi. Bu futbolcunun kalecinin soluna gönderdiği vuruşunda top, İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

43. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sara, ceza sahası önü sağ çaprazına gelip müsait pozisyondaki Barış Alper Yılmaz'ı toplu buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden şutunda Çağlar Söyüncü son anda araya girerek topu kornere yolladı.

45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Kostic'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay'ın müdahale ettiği topu kayarak tamamlayan Szymanski fileleri havalandırdı: 1-2.

Galatasaray, mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ön direğe ortasında kaleci ve savunmadan önce En-Nesyri kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Yunus Akgün, sağdan savunmanın arkasına sarkan Sara'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Maximin kendi sahasından aldığı topla ceza sahası önüne gelip En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu topuk pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma son anda araya girdi.

70. dakikada Yusuf Akçiçek'in uzun pasında Abdülkerim Bardakcı sektirdi. Meşin yuvarlağı alan En-Nesyri ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

78. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Osimhen kafayla Torreira'ya indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sallai ceza sahası içine ortaladı. Amrabat'tan seken top arka direkte Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan set şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+12. dakikada Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun topta Dzeko'nun kafayla indirdiği top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı son anda Sanchez çizgiden çıkardı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

3 kırmızı, 9 sarı kart çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kartlar havada uçuştu.

Müsabakada Galatasaray'dan 2 oyuncu yedek kulübesinde kırmızı kart görürken sahada da sarı-kırmızılı 4 isim sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'den de 1 isim kulübede kırmızı kart görürken sahada 5 isme sarı kart gösterildi.

Derbide toplamda 3 kırmızı, 9 sarı kart çıkarken teknik heyetlerden isimler de kartla cezalandırıldı.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 84. dakikasında oyuncular arasında uzun süren gerilim yaşandı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür ile Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen gerginliği büyüyerek futbolcular arasında arbedeye dönüştü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerginlik oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun başlamasıyla son buldu.

Oyundan çıkan Barış Alper, Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken tekrar tırmanan gerilim, 90+4. dakikaya kadar sürdü ve sonucunda 4 isim kırmızı kart gördü.

Bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetti.

Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu müsabakada da umduğu skoru elde edemedi.

Gol VAR'dan verildi

Fenerbahçe'nin ilk yarının son bölümünde farkı 1'e indiren golü VAR kararıyla geldi.

Maçın 45+1. dakikasında Sebastian Szymanski topu filelere gönderirken hakem, ofsayt kararı verdi.

Pozisyon VAR'dan izlenerek 45+4. dakikada gol kararına hükmedildi.

Szymanski kupada da fileleri havalandırdı

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, gollerine devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Mart'ta Rangers deplasmanında 2 gol kaydeden Szymanski, ligde son oynadıkları Bodrum FK müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının ilk golüne imza attı.

Penaltı VAR'la geldi

Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi.

Maçın 24. dakikasında yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ın şutunda meşin yuvarlak Filip Kostic'in eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Yarı finalde rakip Konyaspor

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Trendyol Süper Lig temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

Tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılı ekip, İskenderunspor'u saf dışı bırakan Konya temsilcisinin rakibi oldu.

Yine tek maç üzerinden yapılacak yarı final maçları, 22-23 veya 24 Nisan'da yapılacak.

Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasında Kadıköy'de 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Galatasaray, lig maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, tek kupa maçını da kazandı.

Okan Buruk, Mourinho'ya yine yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.

Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziki müdahale

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, meslektaşı Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu.

Maçın bitiminin ardından orta sahadaki Okan Buruk'un yanına giden Portekizli teknik adam, Buruk'un yüzüne elini uzatarak burnunu sıktı. Mourinho'ya öğrencisi İrfan Can Kahveci engel olmaya çalışırken Okan Buruk acıyla bir süre yerde kaldı.

Osimhen, 28. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla resmi maçlardaki gol sayısını 28'e çıkardı.

Attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 23 maçta 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 müsabakada 6 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçına çıkan 26 yaşındaki santrfor, bu kulvarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan yıldız golcü, derbiyi 2 golle kapatarak toplam gol sayısını 28'e taşıdı.