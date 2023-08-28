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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Galatasaray Molde'yi elerse 17. kez Devler Ligi gruplarında yer alacak

28 Ağustos 2023, Pazartesi 11:22
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Torreira'nın cezası bitti

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Zaha ve Ziyech forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Icardi 5 maçta 4 gol attı

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'da 308. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" elemelerinde 32. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.

17. kez gruplarda yer alacak

Galatasaray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Norveç takımlarına karşı 6. sınav

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 6. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Norveç ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu sezon eşleştiği Molde'yi ise ilk maçta 3-2 yendi.

Son 17 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 17 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

AA

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