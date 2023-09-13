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13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olduk

13 Eylül 2023, Çarşamba
A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo'ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada milli takım, farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda'nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Kuntz: Japonya çok iyi oynadı, yüksek hızlı oyunculara sahipler

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Bugünkü maç kesinlikle çok önemli bulgulara sahipti. Sırtı dönük rakip topla buluştuğunda çok çabuk kaybedebileceğimizi söylemiştik, çünkü geçiş oyununda çok iyi bir takım. Buna rağmen o hataları yaptık ve böylelikle o golleri yemiş olduk. Artı bireysel hatalar da oldu. Şunu görmüş olduk, fiziki yönden bazı oyuncuların Japonya Mili Takımı ile yarışamadığını. Kesinlikle bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. Devreden sonra çok iyi çıktık, bu maçı kazanabileceğimizi, çevirebileceğimizi takım gösterdi. Takımımız 3-2'den sonra gol bulacağımız pozisyonlar yakaladı. Hayal kırıklığı yaşıyorum aynı zamanda bir yönden mutluyum, bu maçta gördüğümüz tüm konuların bizi Hırvatistan karşılaşmasına çok daha iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Japonya çok iyi oynadı, yüksek hızlı oyunculara sahipler. Çok disiplinli oyun oynadılar." ifadelerini kullandı.

"Bertuğ bu iki maçta beklediğimizden fazla süre aldı. Bu kamp sürecinin kazananı diyebilirim." diyen Kuntz, şöyle konuştu:

"Eğer hoca ile ilgili olumlu bir şeyler söylemek istiyorlarsa, genç oyuncuları ne zaman ve hangi maçlarda oynatacağını bildiği olabilir. Arda'da da benzer bir durum yaşamıştık, doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel almıştık. Aynı zamanda üzgünüm, ilk devrenin gidişatı biraz daha farklı olsaydı kesinlikle Kazımcan'a da forma şansı verecektik. İlk devre sonunda yaptığımız değişiklikler çok gerekliydi, bu nedenle forma şansı veremedim. Fiziki yönden biz ne yazık ki milli takım tarafında oyunculara çok destek olamıyoruz. Onlar bunu kulüplerinde geliştiriyorlar. Onlarla analizler yapıyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Bazı oyuncular gördüm buna çok önem vermiyorlar belli ki ama bazı oyuncuları da gördüm hem üzerinde çalışıyorlar hem de buna çok önem veriyorlar."

Bazı oyuncuların fizik kalite olarak geride olduğunun altını çizen Kuntz, "Fizik kalitesi düşük oyuncular bulunduğunu ve fazla çalışmadıklarını söylediniz. Bunun çözümü olarak aday kadroda değişiklikler görebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki oyuncularım bugünkü maçtan Hırvatistan karşılaşmasına kadar birçok müsabaka oynayacak. Bazıları yeterince takımlarında süre alamadılar. Bu nedenle rekabet içindeki tempoyu yakalayamadılar. Eğer ki biz bir şeyleri milli takım olarak elde etmek istiyorsak herkes oyuncular dahil, kendini ve oyunu geliştirmek için elinden geleni yapmalı. Ermenistan maçında bazı oyuncular 12 kilometre üstü koştu ama bu artık standartlara ulaşıyor. Tabii ki bugün hava sıcaktı, bazı oyuncuların beklediğimiz taktiksel koşuları yapmadığını gördük. Dışarıdan taraftarın söylediklerini de öğrendiğim Türkçeyle anlıyorum. Geçen sene haziran kampından bu yana, orada 4 maçı kazandığımızdan bu yana kimse hocayı korumuyor, hep sorgulanan, soru işareti olan hoca. Ama kesinlikle konunun bu konu olmadığını söyleyebilirim. Şimdiye kadar 20 maç yaptık 5'ini kaybettik ama hepsi sıralamada üzerimizde olan takımlardı. Gereken başka konular üzerinde çalışmamız."

"Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil"​​​​​​​

Toplantının son bölümünde sinirli olan Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim sorumluluk alanım kesinlikle oyuncular, ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Fakat oyuncularımın da A Milli forma için yüzde yüzlerini verecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Ben milli oyuncuydum böylelikle Almanya'da oynadım, ben eğer bir Alman hoca olarak Türk Milli Takımı'nın başında kenarda bekliyorsam bu maçları kesinlikle kazanmak istediğim için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor sarf ediyoruz, analizler yapıyoruz. Çünkü tek hedefimiz, Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için de gururluyuz. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil."

Moriyasu: Hücumda elimize çok fazla fırsat geçti

Japonya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, "Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi, sonuçtan çok memnunum. Almanya maçına göre 10 farklı oyuncuyla oynamak kolay değildi ancak sonuçtan gururlu ve memnunum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Hücumda elimize çok fazla fırsat geçti. Belki 4 değil de daha fazla gol atabilirdik. Türkiye'nin bazı defansif hatalarından daha iyi yararlanabilirdik. Yararlansaydık maçın skoru daha farklı olabilirdi. Oyunun son bölümünde geçiş anlamında daha iyi olabilirdik. Türkiye'nin yüklenmesiyle geri çekilmiş olduk, oyunu daha bitirici oynasaydık skor daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Japon teknik adam, Almanya ve Türkiye'ye karşı 4 gollü galibiyetler aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Birbirinden güzel iki maç oynadık. Oyuncular, teknik ve taktik öğrettiğim her şeyi sahaya koydu. Yeni oyuncular oynamasına rağmen Almanya maçında verdiğim benzer taktikleri bu maçta da kullanabildiler. İyi antrenmanlar yaptık ve karşılığını aldık. Defans ve ofans geçişlerinde oyuncular tam olarak istediğimi verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana aramıza yeni oyuncular katıldı. Yeni oyuncular çok iyi adapte oldu. Oyunculara hata yapma özgürlüğü sağladık, böylelikle kendilerini daha iyi hissettiler. Ofansif olarak çok çalıştığımızı söyleyebilirim, bu konuda mütevazı olamayacağım." şeklinde konuştu.

Moriyasu, "Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, fizik gücü olarak Japonya'nın gerisinde kaldıklarını söyledi. Siz buna katılıyor musunuz?" sorusuna, "Fiziksel olarak iki takım arasında çok ciddi fark görmedim. Özellikle ilk yarıda Japon oyuncular biraz daha üstün performans gösterdi. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Türkiye izledik. İkinci yarıdaki Türk oyuncuların performanslarının daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Fizik olarak iki takımın da iyi ve birbirlerine üstünlükleri olmadığını söyleyebilirim. Türk takımı ikinci yarıda çok istekli bir oyun ortaya koydu." yanıtını verdi.

"Tek hedefimiz Japonya için çalışmak." diyen Japon teknik adam, "İstediğimiz yere adım adım ilerlediğimizi görüyorum. Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan maçını şu an oynasak bambaşka bir maç olur. Dünya Kupası'nda bizi oldukça zorlayan bir takım olmuştu. Onlarla bir daha oynarsak penaltıları geliştirmemiz gerekecek. Türkiye'nin de EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile aynı grupta olduğunu görüyorum. Hırvatistan, her takıma karşı farklı planla sahaya çıkıyor. Grupta Türkiye ve Hırvatistan arasında yüksek bir çekişme olacağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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