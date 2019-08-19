Honduras'ta futbol terörü: 4 ölü

Honduras'ta başkent Tegucigalpa'da Olimpia ve Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesi başlayan olaylarda 4 kişi öldü, futbolcuların da yer aldığı birçok kişi yaralandı.

Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu. Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 69

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.