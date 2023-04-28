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İstatistiklerle Beşiktaş-Galatasaray derbileri

28 Nisan 2023, Cuma 22:53
Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbide karşı karşıya gelecek takımlardan Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ise ikinci devrenin son bölümünde skorer bir performans sergiliyor.

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile Galatasaray, şampiyonluk yarışı yolunda Vodafone Park'ta kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Ligin geride kalan bölümünde hükmen galibiyet sonucunda gelen 3 gol dışında Beşiktaş, 30 maçta 54 gol kaydetti, Galatasaray ise 29 karşılaşmada 64 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, ilk yarıların sonunu seviyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü ilk yarının son 15 dakikasında buldu.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalarda 14 kez gol sevinci yaşadı.

İlk 15 dakikada 8 gol bulan siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez skor tabelasını değiştirdi.

46 ila 60. dakikalarda 9 gol kaydeden Beşiktaş, 61 ila 75. dakikalarda ve son 15 dakikalık bölümde ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, son 15 dakikada etkili

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon ikinci yarının son 15 dakikasında skorer bir performansa imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 76 ila 90. dakikalarda 18 gol kaydetmeyi başardı.

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Galatasaray, ilk 15 dakikalık bölümde 7 gol atarken, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 14 kez ağları havalandırdı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 12 gol atan Galatasaray, 61-75. dakikalarda ise rakip filelere 4 gol gönderdi.

Gol dakikaları

Beşiktaş ile Galatasaray'ın Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında 15'er dakikalık periyotlara göre gol performansları şöyle:

Takım Gol dakikası (1-15) Gol dakikası (16-30) Gol dakikası (31-45+) Gol dakikası (46-60 ) Gol dakikası (61-75) Gol dakikası (76-90+)

Beşiktaş 8 9 14 9 7 7

Galatasaray 7 9 14 12 4 18

Derbide gözler kaleciler Mert ve Muslera'nın üzerinde

Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Ligde yaptığı 29 karşılaşmada 70 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 30 müsabakada 62 puan elde ederek 3. sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılacak derbi, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Bu önemli karşılaşmada Beşiktaş'ta milli file bekçisi Mert Günok, Galatasaray'da ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunu yaşayan 34 yaşındaki Mert ile Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Muslera'nın derbide ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.

Mert Günok, ligde bu sezon 18 maçta forma giydi

Bu sezon 3 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta Mert Günok, 18 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu.

Beşiktaş'ta bu sezon Mert'in yanı sıra Ersin Destanoğlu 9, Emre Bilgin ise 2 lig maçında süre aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'ın çıkış yakaladığı son dönemde kaleyi koruyan ve yeniden A Milli Takım'a seçilen Mert'in derbide de forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, Mert Günok'un kaleyi koruduğu lig karşılaşmalarında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin görev yaptığı 7 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 11 maçta ağlarında 14 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin kalesinde gördüğü diğer 14 golün 11'ini Ersin Destanoğlu, 3'ünü Emre Bilgin yedi. Ersin ile Beşiktaş 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Emre'nin kalede olduğu 2 lig müsabakasında ise birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Mert'in 3. derbi heyecanı

Mert Günok, Süper Lig'de 3. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayla birer kez Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Beşiktaş, Galatasaray derbisini 2-1 kaybederken, Fenerbahçe derbisinden 4-2 galip ayrıldı.

Tecrübeli kaleci, Fenerbahçe'de başlayan profesyonel kariyerinde farklı takımlarla Galatasaray'a karşı 8'i Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa olmak üzere 11 müsabakada forma giydi.

Mert, sarı-kırmızılılara karşı Fenerbahçe, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın kalesinde çıktığı söz konusu mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Bu maçların sadece 1'inde kalesini gole kapatabilen Mert Günok, diğer 10 karşılaşmada 19 gole engel olamadı.

Muslera, bu sezon ligde 27 müsabakaya çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin fiilen çıktığı 28 müsabakanın 27'sinde kaleyi koruyan Muslera, 22 gol yedi. Uruguaylı futbolcu, süre aldığı müsabakaların 12'sinde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlandığı 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin son 5 dakikası ile cezalı olduğu 15. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında görev yapan Okan Kocuk ise 1 gol yedi.

Muslera'nın derbi deneyimi yüksek

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 12 sezonda toplam 51 derbi maçta görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 48 golüne engel olamayan Muslera, 20 derbide gol yememeyi başardı.

Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 23'ü Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 24 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile yapılan derbilerde 24 gol yerken, 9 mücadelede kalesini gole kapattı.

AA

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