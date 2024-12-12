Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler

Juventus’un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, namaz kıldığından bahsedince Tiktok fenomeni yakın arkadaşı Riton, Kenan’ın isminin yazılı olduğu bir seccade hediye etti.

A Milli Takım’ın ve Juventus’un yıldız ismi Kenan Yıldız, bu sefer kendisine arkadaşlarından gelen bir hediyeyle gündem oldu. Tiktok ünlüsü ve Yıldız’ın yakın arkadaşı olan Riton, dikkat çeken bir hediye hazırlattı.

Kenan Yıldız’ın namaz kıldığını söylemesi üzerine Riton, beyaz seccade üzerine “Kenan” isminin yanında ay simgesinin yer aldığı ve siyah iple nakşedilmiş bir seccade hediye etti.

Yıldız, seccade için arkadaşına teşekkür ederken ayrıca namaz kıldığı anların bir karesini de gönderdi. O videoya sosyal medyada beğeni yağdı.

Haber Merkezi