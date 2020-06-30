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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Menajerlere yapılan ödemeler açıklandı

30 Haziran 2020, Salı 18:04
Kayıtlara göre Galatasaray, en fazla menajer ödemesi yapan takım oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıtlara göre Galatasaray, 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 avroluk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:

Süper Lig

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25 bin avro.

Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin avro, 48 bin dolar.

Fenerbahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 avro.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin avro.

Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 avro.

Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 avro.

İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.

Trabzonspor: 258 bin 510 lira, 660 bin avro.

Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin avro.

TFF 1. Lig

Altay: 120 bin lira

Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 avro.

TFF 2. Lig

Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 lira.

Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin lira.

Pendikspor: 30 bin lira.

Yılport Samsunspor: 17 bin 493 lira.

Futbolcular: 26 bin 314 lira

AA

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