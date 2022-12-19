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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Messi, Dünya Kupası'na da kavuşmuş oldu

19 Aralık 2022, Pazartesi 12:00
Başarılarla dolu kariyeri boyunca birçok kulvarda kupa sevinci yaşayan Arjantinli yıldız, müzesindeki tek eksik Dünya Kupası'na da sonunda kavuştu.

Barcelona'da 10 lig, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Paris Saint-Germain'de birer lig ve Fransa Süper Kupa, Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika zaferleri... Bu ihtişamlı yapının tek ve temel eksiği FIFA Dünya Kupası, sonunda Lionel Messi'nin müzesinde yer aldı.

 

Adı, geniş kesimler tarafından ülkesi Arjantin'in efsanesi iki yıl önce vefat eden Diego Maradona ve Brezilyalı Pele ile anılan Messi, başarılarla dolu kariyerinde onu bu mertebeden uzak tutabilecek tek eksiklik Dünya Kupası'na sonunda kavuştu.

Arjantin'de son olarak 1986'da Maradona'nın ellerinde havaya kalkan Dünya Kupası, 36 yıl sonra bu kez halefi Messi'nin ellerinde havalandı.

Katar'da birçok rekora imza attı

Kariyeri boyunca golleri ve gol paslarıyla binin üzerinde skora katkı sağlayan ve kırılmadık rekor bırakmayan Messi, ilerleyen yaşına rağmen penaltılar sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'na ulaşmasında yine başrolde olmayı başardı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyisi seçilmesinin yanı sıra 26 karşılaşmayla turnuva tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu konumuna gelen Messi, her aşamada (grup ve sonrasındaki eleme turları) gol atan ilk oyuncu olarak bir kez daha tarihe altın harflerle geçti.

Barcelona'dan ayrılmasının ardından formasını giymeye başladığı Paris-Siant Germain'de de bu sezona çok iyi bir başlangıç yaparak ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole şimdiden imza atan Arjantinli yaşayan efsane, 7 kez ile en çok kazanan oyuncu rekorunu elinde tuttuğu Altın Top ödülünün yine en önemli adayı haline geldi.Büyükannesi en büyük destekçisi olmuştu

Messi, ilmik ilmik başarılarla ördüğü bu hatasız kariyerine kolay ulaşmadı.

Çelik işçisi baba ile mıknatıs üretim atölyesinde çalışan annenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak Arjantin'de Santa Fe eyaletinin en büyük şehri Rosario'da 1987'de dünyaya gelen Lionel, çok küçük yaşlarda futbolla tanıştı.

Bir dönem amatör olarak futbol da oynayan babasının çalıştırdığı yerel takım Grandoli'de futbol hayatına henüz 4 yaşında başlayan Messi'yi bu spora teşvik eden ailesindeki en önemli unsur ise onu antrenmanlara ve maçlara aksatmadan götüren büyükannesi Celia oldu.

Çocukluk yıllarında takımın en kısa oyuncusu olmasına rağmen en iyisi olarak kendini kısa sürede ispatlayan Messi, hayatının ilk büyük şokunu, henüz 11'inci doğum gününü kutlamadan büyükannesinin hayatını kaybetmesiyle yaşadı. Bu olaydan çok etkilenen Messi, gol sevinçlerinde gökyüzünü işaret ederek büyükannesini anmaya kariyeri boyunca devam etti.

Yaşadığı ciddi hastalık, Barcelona'ya taşınmasına vesile oldu

Messi'nin hayatındaki ikinci büyük sorunu yaşaması, birkaç ay sonraya geldi. Hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılamadığı zamanlarda görülen "büyüme hormonu eksikliği" teşhisi konan Messi, yaşıtlarından fiziksel olarak çok daha az gelişme tehdidiyle karşı karşıya geldi.

Ailesinin maddi durumu, tedavisi pahalı olan bu hastalığı karşılamaya yetmeyince, Arjantin'de birçok futbol kulübü, Messi'yi altyapılarına yazdırmaları şartıyla sağlık masraflarını ödemeyi teklif etti. Ancak ülke ekonomisinin o dönemde yaşadığı büyük çalkantılar, bu kulüplerin tekliflerini geri çekmesine yol açtı.

Messi ailesinin İspanya'nın Katalonya bölgesinde bazı akrabaları vardı. Bir oyuncu izleme firmasının temsilcileriyle görüşen baba Jorge, onların aracılığıyla Messi'nin portakal ve tenis topu sektirdiği bir videoyu Barcelona'ya göndertti.

Bu süreçte olaya dahil olan Barcelona, Lionel'in İspanya'ya gelmesi koşuluyla sağlık masraflarını karşılayacağını garanti etti. Messi'nin henüz 13 yaşındayken ailesiyle Barcelona'ya taşınması ve kulübün dünyaca ünlü gençlik akademisi La Masia'ya girmesi, bu sayede gerçekleşti.

Son derece utangaç bir yapıya sahip olan "Leo"nun, Barcelona'ya alışması, kolay olmadı. Sessizliği nedeniyle takım arkadaşları tarafından başlarda "dilsiz" olarak görülen Messi, antrenmanlarda ise herkesten çok daha fazla çalışıyordu.

Boyunun uzaması için ayaklarına her gece iğneyle büyüme hormonu enjekte edilen Messi, üç yıl boyunca acı veren bu tedaviye, büyük futbol aşkı nedeniyle katlandı.

İlk sözleşmesi, peçeteye yazıldı

Tedavinin ardından yaşıtlarıyla benzer hızda büyümeye başlayan Messi'nin ilk sözleşmesi, kulübün eski forveti ve dönemin scout ekibinden Carles Rexach'in bir peçete üzerine yazdıklarıyla oldu. Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyi futbolcularından birine dönüşmesinin yolculuğu da böyle başladı.

Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Gerard Pique gibi futbol tarihine geçen yıldız oyuncularla aynı dönemde oynama fırsatı da yakalayan Messi, kazandırdığı kupalarla Barcelona tarihinin altın çağlarından birisini yaşamasında önemli rol üstlendi.

AA

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