Pahalı transfere veda

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, EKONOMİK AÇIDAN KÖTÜ BİR DURUMDA OLDUKLARINI BELİRTEREK, “TÜRKİYE’DE BUNDAN SONRA BÜYÜK TRANSFERLER OLMAZ. 5-10 MİLYON AVROLUK DÖNEMLER ARTIK BİTTİ” DEDİ.

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş için üçüncülük başarı mıdır, değildir ama mevcut durumda olabileceğimiz en iyi pozisyon burasıydı." dedi. Yalçın, transfer edilecek oyuncular konusunda "Yeni sezon planlamasında özellikle Türk oyuncular, 4-5 tane tecrübeli oyuncu bunların arasında yabancı da var, Avrupa'dan 4-5 yabancı oyuncu ki kadromuz zaten eksildi yani ben 8-10 oyuncu derken, hayali bir şey söylemedim. 8-10 dediğim minimum 8-10'du zaten" açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ YARDIMCI OLDU

Yalçın, şöyle konuştu:"Ayrılan oyuncularımız olacak, neden olacak. Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu. Türkiye'nin en önemli oyuncularından. Ama 36-37 yaşında 2.7 avro kontratı var. Yani aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Bize muhtemelen 30-35 milyon avro civarında bir şey çıkacak, federasyondan. Biz şu anda mevcut kontratlarla zaten bunun çok üzerindeyiz. Mecburen oraya düşmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncularımızın ya kontratlarını düşürmeleri gerekecek. Ya da mecburen bizden ayrılmaları gerecek. Çünkü ekonomik durumumuz, başkanımızın sürekli anlattığı gibi maalesef çok iç açıcı değil. Camia olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu her fırsatta başkanımız ve yönetimimiz söylüyor.

Şaşalı transferler olmaz

Sergen Yalçın, "Türkiye'de böyle şaşalı büyük transferlerin olma ihtimali maalesef zor. Bu bizim için değil herkes için geçerli onu da söyleyeyim. Böyle 3 milyon, 5 milyon lira kontratlar işte 5-10 milyon bonservisler artık Türkiye'de o dönem bitti. Bundan sonra ekonomiye uygun, karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için taraftarı için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz." diye görüş belirtti.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin isterse kalabilir



SERGEN Yalçın, Burak Yılmaz'ın gidişi Gökhan Gönül ve Caner Erkin de gidecek olması durumunda gelecek sezonun planlamasına ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda kimlerin gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Burak gitti, Gökhan'ın durumu Caner'in durumu belli değil. Eğer bizim bütçelerimize uygun olurlarsa başkanımızın da dediği gibi kalabilirler, bir sorun yok. Camiamızda onları seviyoruz. Onlar da burada futbola devam etmek istiyorlarsa kalabilirler." ifadelerini kullandı. Yalçın, "Söylemem gereken şey, kaleyi Türk yapacağız, yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den tecrübeli bir kaleciyle takviye yapacağız. Federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor, 3 Türk lazım, kaleyi Türkle kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz." şeklinde konuştu.