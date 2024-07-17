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17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Real Madrid yeniden dünyanın en değerli futbol kulübü oldu

17 Temmuz 2024, Çarşamba 12:10
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl birinciliği Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene 1 milyar 805 milyon dolarla yeniden dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 13 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu. Geçen yıl yerini Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene yeniden birincilik tacını aldı.

"Marka gücü" markalar için önde gelen kriter olurken, Real Madrid 100 üzerinden 96,3 marka gücü skoruyla Google, Ferrari ve Rolex gibi dünyanın belli başlı markalarını geride bıraktı. Real Madrid, sosyal medya platformlarında en çok takip edilen futbol kulübü ünvanını da taşıyor.

İngiltere takımı Manchester City 1 milyar 726 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, bu takımı 1 milyar 653 milyon dolarla Barcelona takip etti.

İngilizler ilk 10'a damga vurdu

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, bir Fransız ve bir Alman takımı da yer buldu.

Listede 4'üncü sırayı 1 milyar 498 milyon dolarlık marka değeriyle Manchester United alırken, 1 milyar 478 milyon dolarla Liverpool 5'inci sıranın sahibi oldu.

Bayern Münih 1 milyar 325 milyon dolarlık marka değeriyle 6'ncı sıraya yükselirken, Paris Saint-Germain 1 milyar 294 milyon dolarla 7'nci sıraya geriledi.

Listenin 8'inci sırasında 1 milyar 67 milyon dolarlık marka değeriyle Arsenal, 9'uncu sırasında 930 milyon dolarla Tottenham Hotspur, 10'uncu sırasında da 897 milyon dolarla Chelsea yer aldı.

İlk 50 içinde İngiltere 18, Almanya 11, İspanya 8, İtalya 6, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 2 kulüp markasıyla temsil edildi.

4 Türk futbol kulübünün marka değeri 44 milyon dolar

Yayımlanan listenin son sırasında yer alan İspanya futbol kulübü Villarreal'in marka değeri 100 milyon dolar oldu. Türk futbol kulüplerinin marka değeri bunun altında kalırken, listede yer bulamadı.

En değerli 4 Türk futbol kulübünün 2024 yılı itibarıyla toplam marka değerinin ise 44 milyon dolar olduğu belirlendi.

Futbolda başarı tesadüf değil

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk futbolunun değer üretemediğine işaret ederek, "Bu alanda yapılan onca yatırımın ülkeye geri dönüşü istenen düzeyde olmuyor. Spordaki başarıların ülkelerin yumuşak gücü üzerinde önemli etkisi var. Türkiye'nin futbol endüstrisiyle bu güce daha fazla katkıda bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Sporda, özellikle futbolda başarının bir tesadüf olmadığının altını çizen İlgüner, bunun için federasyonların, belli bir strateji doğrultusunda tutarlı, kararlı ve sabırlı çalışmalarla futbolu "değerli" hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 SIRA MARKA ÜLKE 2024 MARKA DEĞERİ

1 Real Madrid CF İspanya 1,805

2 Manchester City FC İngiltere 1,726

3 FC Barcelona İspanya 1,653

4 Manchester United FC İngiltere 1,498

5 Liverpool FC İngiltere 1,478

6 FC Bayern Munich Almanya 1,325

7 Paris Saint-Germain Fransa 1,294

8 Arsenal FC İngiltere 1,067

9 Tottenham Hotspur FC İngiltere 930

10 Chelsea FC İngiltere 897

11 Borussia Dortmund Almanya 668

12 Juventus FC İtalya 623

13 Club Atlético de Madrid İspanya 556

14 FC Internazionale Milano İtalya 486

15 AC Milan İtalya 429

16 Bayer 04 Leverkusen Almanya 357

17 RasenBallsport Leipzig Almanya 333

18 Newcastle United FC İngiltere 325

19 West Ham United FC İngiltere 275

20 Aston Villa FC İngiltere 268

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