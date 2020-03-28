Rüştü Reçber Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim eşimle beraber tüm hastalara acil şifa ve kolaylık versin. Tek ricam, şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif, sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde, kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da yanında olamamak ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu da geçecek. Tüm sevenlere, dostlara, sizlere yürekten sevgiler, dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu çok önemli."