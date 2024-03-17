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18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir'

17 Mart 2024, Pazar 17:00
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir." dedi.

Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

İtalyan teknik adam, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık oluşturuyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemlerde ırkçı söylemlere maruz kaldığından sürekli gündemde olan Vinicius, Osasuna maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımında yer almayacak.

Marca'dan Ancelotti'ye: Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi

Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.

AA

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