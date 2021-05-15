Şampiyon Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.

30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 67. dakikasında sol kanatta sol kanattan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin, ceza alanına girdikten sonra kaleye göndermek istediği top Atınç Nukan'a çarpıp Larin'e doğru gitti. Bu anda Alpaslan Öztürk'ün Larin'e müdahalesinin ardından hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Atışı 69. dakikada kullanan Ghezzal, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

74. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Müsabakayı Beşiktaş 2-1 üstün bitirdi.

Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna ulaştı

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

3 sezon sonra mutlu son

Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.

Şampiyon beşinci kez averajla belli oldu

Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Şampiyon, 12. kez son haftada belli oldu

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti.

İzmir'de şampiyon 4. kez belirlendi

Daha önce 1975-1976'da Trabzonspor, 2006-2007'de Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı.

Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.